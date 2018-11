Actriz de 14 años nombrada embajadora de Unicef

STRANGER THINGS

La agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nombró embajadora de buena voluntad a una niña de 14 años. Se trata de la estrella de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown.

Brown, que interpreta a una niña con poderes especiales que trata de ayudar a rescatar a un niño desaparecido en la serie de Netflix, cuenta con más de 18 millones de seguidores en Instagram.

También es la persona más joven en integrar la lista de la revista Time de las 100 figuras más influyentes del mundo.

SNOOP DOGG

El rapero Snoop Dogg recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y lo celebró agradeciéndose a sí mismo.

El músico, que una vez hizo pareja televisiva con la gurú Martha Stewart, recibió el honor en el 25 aniversario de su álbum debut "Doggystyle".

Snoop ha sido nominado 20 veces al Grammy.

YOU MAKE IT FEEL LIKE CHRISTMAS

El martes 20 de noviembre, la cantante Gwen Stefani presentó el video de la canción "You Make It Feel Like Christmas".

En el video, ella y su pareja Blake Shelton celebran bailando y cantando música de navidad.

Un grupo de niños vestidos de Santa Claus los acompañan, además de un árbol de navidad, un automóvil, y el propio San Nicolás.