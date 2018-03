Actrices inician movimiento contra violencia sexual

Reconocidas actrices francesas como Vanessa Paradis y Diane Kruger, junto a más de 100 otras, anunciaron que llevarían lazos blancos en un evento de premios locales. El movimiento "Now we act" en contra de la violencia sexual es muy similar al movimiento "Time's Up" que se observó en Hollywood en Estados Unidos.

La campaña francesa "Ahora tomamos acción" en español, se dedicará a recaudar fondos para que las mujeres que han sido sufrido de acoso o abuso sexual puedan tomar acciones legales.

Esta iniciativa tomó vida después de que la actriz Catherine Deneuve resaltó el efecto que tuvo la respuesta en contra del magnate de Hollywood Harvey Weinstein, la campaña #MeToo en redes sociales también fue una inspiración para el movimiento "Now we act".

Importantes figuras del cine en Francia apoyan el movimiento, entre ellas están Celemence Poesy, Julie Gayet, y la autora Leila Silmani.