EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: LUNES 05.04.20 – En la piel de los soldados contra el COVID-19 - LAURA

INTRO TEXT: El personal médico ha enfrentado con un valor incalculable la crisis mundial a cuenta del coronavirus pero muchos cuestionan que la carencia de recursos haga, de esta, una hazaña extraordinaria. Un médico residente en Nueva York narra su experiencia. Laura Sepúlveda, periodista de la Voz de América nos informa desde Nueva York.

SLUG: Un médico residente en NY

LIST NAMES / TIMES:



00:22 – 00:27

Dr. Christopher Clifford

Médico residente en Nueva York



00:46 – 00:57

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:51

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



((INTRO SUGERIDO))

El personal médico ha enfrentado con un valor incalculable la crisis mundial a cuenta del coronavirus pero muchos cuestionan que la carencia de recursos haga, de esta, una hazaña extraordinaria. Un médico residente en Nueva York narra su experiencia. Laura Sepúlveda, periodista de la Voz de América nos informa desde Nueva York.



((VO))

Al menos dos meses atrás esta entrevista no hubiera sido realizada con una máscara que cubriera nariz y boca, la nueva realidad nos ha cambiado la vida y sobre todo a ellos, “los soldados en la primera fila de batalla” quienes deberían ser reconocidos por su valor en esta crisis, pero no por trabajar en condiciones precarias que hacen de esta una hazaña extraordinaria.



((SOT))

Dr. Christopher Clifford

Médico residente en Nueva York

“When we were not sure how big the spike was gonna be, that we were told to use one N95 mask a week”



((TRANSLATION))

VOZ HOMBRE

"Cuando no estábamos seguros de cuán grande sería la la curva, nos dijeron que usáramos una máscara N95 por semana".



((VO))

Previo a la crisis a cuenta del COVID-19, el personal médico, siguiendo protocolos de los Centros de Control y Prevención de enfermedades, desechaban su máscara mínimo al cierre de su turno, si no por paciente.



((SOT))

Dr. Christopher Clifford

Médico residente en Nueva York

“We work 12 hour shifts, so many a week and you only get one mask. You have to put it on a paper bag and take it home with you”



((TRANSLATION))

VOZ HOMBRE

“Trabajamos turnos de 12 horas, muchos por semana y solo te dan una máscara. Tienes que ponerla en una bolsa de papel y llevarla a casa contigo”



((STANDUP))

El Dr. Clifford, este joven médico residente en Nueva York que está a poco de graduarse, califica esta como una extraordinaria experiencia profesional que sin duda le toma la mano a la incertidumbre, pues viene acompañada de una fuerte carga emocional.



((SOT))

Dr. Christopher Clifford

Médico residente en Nueva York

“Seeing those cases when you can tell… They are in their 20’s, and they are not going to make it… my self, I am in my 20’s too and you know… I look at my self and I say, none of us are uninvensible, anyone can get this virus and pass away from it”



((TRANSLATION))

VOZ HOMBRE

"Al ver esos casos... están en sus 20 años, y ver que no van a lograrlo ... yo también estoy en mis 20’s y sabes ... Me miro a mí mismo y digo, ninguno de nosotros es invencible, cualquiera puede contraer este virus y morir por el".



((VO))

En ocasiones, el último deseo de sus pacientes era decir adios a su familia que estaba imposibilitada a entrar a la sala por los riesgos de contagio.



((SOT))

Dr. Christopher Clifford

Médico residente en Nueva York

“We Facetime the family members to tell them how it was and to have them say good bye to their love ones over the phone and… just to hear the crying and the pain on the other end of line… really sticks with you”



((TRANSLATION))

VOZ HOMBRE

"Hacemos Facetime con los miembros de la familia para darles un reporte y dejar que se despidan de sus seres queridos por teléfono y ... solo escuchar el llanto y el dolor en el otro extremo de la línea... realmente se queda contigo".



((VO))

Todos las días a las 7 de la noche el sonido de las ambulancias se pierde entre el de los aplausos, Nueva York se da cita en sus ventanas, balcones y calles… solo para decirle a ellos, el personal esencial, gracias por librar esta batalla por nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.