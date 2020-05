Trump cree que habrá vacuna contra COVID-19 en enero

Más de 300 tratamientos están siendo probados contra el COVID-19. Son cifras de la agencia estadounidense que regula los medicamentos, que, hasta ahora, solo ha aprobado dos fármacos para uso de emergencia. Es decir, en pacientes graves que aceptan formar parte de un ensayo clínico prematuro.

Los expertos coinciden en que difícilmente se podrá contener el nuevo coronavirus hasta que no haya tratamientos antivirales y, en última instancia, una vacuna.

“Les digo que, para finales de año, creo que tendremos una vacuna”.

Donald Trump coincide, así, con el principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria, quien recientemente señaló que, en el mejor de los casos, esa podría ser una posibilidad. Sin embargo, buena parte de la comunidad científica aún cree que estamos a al menos un año de ese momento.

“Solo quiero una vacuna que funcione. Realmente no me importa si es de otro país, me quitaré el sombrero”.

De los casi 90 proyectos de vacuna que se están llevando a cabo en todo el mundo, siete ya entraron en la fase de ensayo clínica, poniéndolas a prueba en personas. De estas, China lleva la delantera, con cuatro de estos ensayos.

En Estados Unidos, 14 desarrolladores buscan la fórmula para una vacuna. Y es que aquí el número de muertes ronda los 70.000, mientras que el presidente señaló hace dos semanas que no superaría las 65.000. Ahora, cambia el pronóstico.

“Espereo que no lleguemos a las 100.000 vidas perdidas, que es una cifra terrible”.

El presidente ha dicho que no se siente responsable del efecto de la pandemia en Estados Unidos y tanto él como el secretario de Estado han señalado que hay pruebas de que el coronavirus fue creado en un laboratorio en China. Sin embargo, la Oficina del director de inteligencia nacional indicó no creer que este fuera producto del hombre.

Bricio Segovia, Voz de América, Washington.

