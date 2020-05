Vendedores ambulantes implementan medidas de distanciamiento social en Nueva York

INTRO:Los pequeños negocios, en especial los vendedores ambulantes, en la ciudad de Nueva York, se preparan tomando medidas de distanciamiento social y uso de equipo de protección personal. Entre tanto, el estado analiza cómo reactivar su vida económica y social.

Distanciamiento social …

“ Ya no va a ser como antes porque toda la gente no se puede juntar”.

Es la nueva normalidad que enfrentan negocios como el de antojitos mexicanos, en Corona, Queens, del que son dueños Mayra Condo y su esposo, quienes proveen empleo a cuatro personas y quienes esperan con ansia el 15 de Mayo, fecha del último día del “Plan Pausa”, hasta ahora.

((Mayra Condo_Dueña de negocios de antojitos mexicanos))

“Desde Marzo, no sabíamos pero ahora ya tenemos una fecha, yo creo que con las precauciones todos debemos de seguir, con nuestra máscara, con nuestros guantes, desinfectante, cuidándonos cuando lleguemos a la casa, yo pienso que es una fecha que muchos esperamos”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))



“Mayra forma parte de un grupo de 2.000 vendedores ambulantes, en la ciudad de Nueva York, algunos indocumentados, los cuales pagan impuestos pero no tienen derecho a recibir ayuda financiera, lo que pone en riesgo su subssitencia, explicó Carina Kauffman Gutiérrez de The Street Vendor Project”.

((Carina Kauffman Gutiérrez-The Street Vendor Project))

“Queremos que la ciudad de Nueva York y el estado de

Nueva York creen un fondo para las personas que han sido

excluidas de la ayuda federal y también estamos abogando por el desarrollo de una subvención que apoye a inmigrantescon pequeñas empresas.

“We advocate for the New York City and New York state to create a fund for folks that have being excluded from federal relief and we are also advocating for an immigrant small business grant to be develop”.

La ciudad de Nueva York anunció un fondo de $20 millones de dólares para migrantes, el cual incluye a indocumentados. Sin embargo, a nivel estatal el tema se ha enfocado en el proceso de reapertura en general.

(((D) Andrew Cuomo-Gobernador de Nueva York))

“We are doing regional planning now on the reopening because every state is link to every other state”.

"Estamos haciendo planificación regional, ahora, sobre la reapertura, porque cada estado es un eslabón con otro estado?.

Situación que Mayra espera no retrase la reactivación de la vida económica de la ciudad, para la que ella, como otros pequeños empresarios, ya están listos, con nuevas medidas.

Celia Mendoza. Voz de América. Nueva York.