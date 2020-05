INTRO:La competencia mundial entre laboratorios que buscan desarrollar una vacuna exitosa contra el coronavirus se intensifica. Esto, en especial luego que el presidente Donald Trump afirmara que es una de sus prioridades tenerla para el primer mes del 2021.

SLUG: Pruebas clínicas de vacuna para covid-19 se intensifican

Dr. Anthony Fauci-Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas

Pascal Soriot-CEO de AstraZeneca

Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias

Como parte de la operación “War speed” de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos, podría estar lista para enero, indicó esta semana el Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci quien no lo garantizó. Esto según él depende de varias variables como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año.

((Dr. Anthony Fauci-Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas))

“Existe una ética médica y otras consideraciones, porque le daremos esto a personas normales para prevenir infecciones, por lo que debe asegurarse de que el medicamento no haga daño primero, por lo que debemos asegurarnos de que sea seguro y debemos percatarnos de que funciona”.

"There is a medical ethical and other considerations is that we be giving this to normal people to prevent infection, so you must be sure the eredict of medicine first do no harm, so we need to make sure it’s safe and we need to make sure it works”.

Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo según la Organización Mundial de la Salud, de la cuales por lo menos ocho han logrado llegar a ensayos clínicos en humanos. Dentro de ellas la del gigante farmacéutico Astra Zeneca que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna que se esta probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial.

((Pascal Soriot-CEO de AstraZeneca))

“La producción ya está en curso porque se necesita fabricar suficientes dosis para realizar los ensayos clínicos, como se puede imaginar. Y vamos a aumentar de escala para que estemos listos para el cuarto trimestre, para que podamos suministrar un número suficiente ".

“Production is already ongoing because you need to manufacture enough doses to do the clinical trials, as you would imagine. And we are gonna be scaling up so that we are ready by Q4 so we can supply a sufficient number”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))

“En Estados Unidos la compañía Moderna, basada en Boston continua su carrera por desarrollar esta vacuna, luego que el gobierno de Estados Unidos acordó pagar $483 millones de dólares para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra covid-19. Celia Mendoza Voz de América Nueva York.