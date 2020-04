0:00:00▶Dentenciones, allanamientos y censura: lo que viven los periodistas venezolanos en medio de la pandemia

EL MUNDO AL DIA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME:AUMENTAN ATAQUES A LA PRENSA

INTROLos ataques a la prensa en Venezuela han aumentado desde que se declaró la pandemia de coronavirus, denuncian periodistas y organizaciones no gubernamentales. Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en el puesto 147 de un total de 180 países, en su índice mundial de libertad de expresión

>

LIST NAMES / TIMES: 01:57

SlugAUMENTAN ATAQUES A LA PRENSA

00:17–00:21

ROSALÍ HERNÁNDEZ, PERIODISTA

00:32 – 00:37

CARLOS CORREA, DIRECTOR ESPACIO PÚBLICO

00:38 – 00:54

Adriana Núñez Rabascall

Voz de América- CARACAS

@VOANoticias

00:54 – 01:10

CARLOS CORREA, DIRECTOR ESPACIO PÚBLICO

01:21– 01: 32

ROSALÍ HERNÁNDEZ, PERIODISTA

[[TRT= 01:50no ofrecen información precisa al respecto.

[[OUTCUE:Adriana Núñez Rabascall Voz de América, CARACAS

Intro sugerido:

>

> Los ataques a la prensa en Venezuela han aumentado desde que se declaró la pandemia de coronavirus, denuncian periodistas y organizaciones no gubernamentales. Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en el puesto 147 de un total de 180 países, en su índice mundial de libertad de expresión

>

> Narración

>

> Desde que se reportaron los primeros 2 casos de coronavirus en Venezuela, la periodista y fotógrafa Rosalí Hernández ha sido interrogada 4 veces, por militares, mientras documentaba el estado de centros de salud y las filas frente a las gasolineras.

>

> Sot

> Rosalí Hernández, reportera

>

> "En los dos hospitales los guardias me pidieron que borrara el material, si no, iba a ser detenida yo, iban a ser detenidos mis equipos por reportar lo que está ocurriendo en los hospitales que están dispuestos para atender a los infectados con COVID 19“

>

> Narración

>

> La organización defensora de derechos humanos Espacio Público reporta 120 violaciones a la libertad de expresión durante la cuarentena, entre las que destacan intimidación y censura.

>

> Sot Carlos Correa, Director ONG ESPACIO PÚBLICO

>

> "En el caso de los periodistas en la calle lo que ocurre muchas veces es que son detenidos por unas horas, les borran la información cuando hacen cobertura de calle."

>

>

> Stand UP Adriana Núñez Rabascall

>

> Según el director de Espacio Público, las autoridades también están alerta a los mensajes de los comunicadores en redes sociales. Contabiliza 4 periodistas con procesos judiciales abiertos en el último mes, tanto por opinar en Twitter, como por publicar informaciones sobre carencias en hospitales

>

>

> Sot Carlos Correa, director Espacio Público

>

> "Dar información sobre la pandemia se asocia a un tema de instigación se aplica la ley del odio. Es mucho más fuerte un delito de opinión que un asesinato "

>

>

> Narración

>

> Esta periodista dice que siente temor cada vez que debe mostrar sus credenciales en uno de los puestos de control militar que se han instalado en Caracas para restringir la movilidad en medio de la pandemia

>

> Rosalí Hernández, reportera

>

> "es más peligroso que te consigan con un material audiovisual que con un arma de guerra”

>

> Narración

>

> El gobierno en disputa de Venezuela ofrece a diario un balance transmitido por radio y televisión con las cifras de COVID-19. Y aunque no se ha pronunciado sobre estas denuncias, ha manifestado que los medios nacionales no ofrecen información precisa al respecto.

>

> Adriana Núñez Rabascall Voz de América Caracas

>

>