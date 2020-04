INTRO:El equipo forense de la ciudad de Nueva York removió decenas de cuerpos en proceso de descomposición, luego de que una funeraria en Brooklyn, debido a la falta de espacio en sus congeladores, decidiera usar camiones de mudanza para guardar los cuerpos que esperaban ser cremados.

SOURCE

own

AP:

4267195

4267081

SLUG: Decenas de cuerpos encontrados en camiones de mudanza afuera de funeraria en NY

00:24-00:44

(D) Bill de Blasio-Alcalde de Nueva York

00:44-01:06

Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York

@voanoticias

TRT:01:52

[[OUTCUE: "Celia Mendoza VOA ."]]

Uno tras otro fueron removidos este jueves los cuerpos de por lo menos 50 personas que estaban siendo almacenados, con el uso de hielo, en alrededor de cuatro camiones de mudanza a las afueras de la funeraria Andrew Cleckly en el condado de Brooklyn en Nueva York. Lugar al que llegaron las autoridades tras recibir llamadas reportando un olor nauseabundo.

(((D) Bill de Blasio-Alcalde de Nueva York))

“Esta horrible situación que ocurrió con la funeraria en Brooklyn, absolutamente inaceptable. Seamos claros al respecto: las funerarias son organizaciones privadas, negocios privados; tienen la obligación con las personas a las que sirven de tratarlos con dignidad. No tengo idea en el mundo de cómo cualquier funeraria podría permitir que esto suceda".

"This horrible situation that occurred with the funeral home in Brooklyn – absolutely unacceptable. Let's be clear about this: Funeral homes are private organizations, private businesses; they have an obligation to the people they serve, to treat them with dignity. I have no idea in the world how any funeral home could let this happen."

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))



“El Alcalde Bill de Blasio reconoció el peso de la pandemia en las funerarias de la ciudad y manifestó que no se presentarían cargos criminales. Sin embargo el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que regula las funerarias, acudió a la escena, para determinar si se estaba manejando los restos de manera apropiada, y emitió dos citaciones según las autoridades”.

(((D) Bill de Blasio-Alcalde de Nueva York))

“No entiendo en este caso, si la funeraria: escuché algo sobre un conductor que no apareció o algo así. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Alertaron al estado que los regula o se dirigieron a su estación de policía de Nueva York? y pedir ayuda? ¿Hacer algo en lugar de dejar los cuerpos ahí? Es desmesurado para mí ".

"I don't understand in this case if the funeral home— I heard something about a driver didn't show up or something like that. Why on earth did they not, either alert the state who regulate them or go to their NYPD precinct and ask for help? Does something, rather than leave the bodies there? It's unconscionable to me."

Howard Zucker, comisionado de salud del estado, dijo el jueves que el Departamento de Salud no había recibido quejas sobre la funeraria en el pasado. Agregó que la agencia ahora estaba investigando el negocio, que podría enfrentar multas o la suspensión de su licencia del estado donde más de 18 mil personas han muerto de coronavirus desde el inicio de esta pandemia.

Celia Mendoza Voz de América Nueva York.