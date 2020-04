VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC9VXL6Z

DATELINE: 04/17/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC9VSEO7

DATELINE: 04/17/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAAUYUA13

DATELINE: 09/02/2019



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAXFB5GL8VXKENEIB14EOVXICM

DATELINE: 01/22/2015



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: JUEVES 04.30.19 – Latam se mueve para proteger su economía - LAURA

INTRO TEXT: Como una medida de precaución, ante la crisis económica surgida de la pandemia, países latinoamericanos han tomado medidas para proteger su economía. Un experto explica las decisiones a Laura Sepúlveda, periodista de la Voz de América, en Nueva York.

SLUG: Medidas de protección económica

LIST NAMES / TIMES:



00:23 – 00:30

Andrés Moreno

Economista experto en Inversiones



00:57 – 01:09

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 02:00

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



====

STORY NAME: Latam se mueve para proteger su economía



SLUG: Medidas de protección económica



VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC9VXL6Z

DATELINE: 04/17/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC9VSEO7

DATELINE: 04/17/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAAUYUA13

DATELINE: 09/02/2019



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAXFB5GL8VXKENEIB14EOVXICM

DATELINE: 01/22/2015





((INTRO SUGERIDO))

Como una medida de precaución, ante la crisis económica surgida de la pandemia, países latinoamericanos han tomado medidas para proteger su economía. Un experto explica las decisiones a Laura Sepúlveda, periodista de la Voz de América, en Nueva York.



((VO))

A medida que se reduce la inversión externa y el consumo de bienes y servicios proveídos por países emergentes, como lo son las naciones de América Latina, por la creciente crisis atribuida a la pandemia, gobiernos han tenido que tomar medidas rápidas para evitar que la contratacción supere el 2,4% registrado en 2019, en la región.



((SOT))

Andrés Moreno

Economista experto en Inversiones

“Para controlar esos movimientos agresivos que hacen los fondos extranjeros y que no es normal que hagan los fondos locales, buscan proteger a los inversionistas con un control de capitales”



((VO))

Una medida que, según explica vía Skype Andrés Moreno, experto en activos, ayuda a que los fondos de inversión no salgan masivamente y a precios variables que causan importantes devaluaciones.



((SOT))

Andrés Moreno

Economista experto en Inversiones

“Lo que buscan es evitar los capitales golondrina, que llaman, que llegan a un país, inflan los activos y después salen y destruyen el mercado, entonces países como Argentina, por muchas coyunturas que ha tenido el país, ha tenido que implantar un control a los capitales extranjeros”



((STANDUP))

Según un reporte del Instituto de Finanzas Internacionales, “Argentina sufrió grandes salidas netas en los últimos años, pero ha estado cerca de una autosuficiencia financiera, desde los controles de capital impuestos a finales de 2019, lo que significa aplicar un sistema económico en el que abasteciendose de sus recursos intenta evitar las importaciones. Previsiones de las acciones en abril presumen que las exportaciones fueron más bajas, pero aún no hay cifras oficiales.



((SOT))

Andrés Moreno

Economista experto en Inversiones

“Casi todos los países latinoamericanos han implantando el control de capitales golondrina, que no vengan los países a especular con los activos y destruyan los precios rapidamente […] A los fondos extranjeros estas medidas no les gustan, pero normalmente cuando entran al país ya saben cuáles son las reglas de juego el problema es cuando se implantan los controles en la mitad de las inversiones de los extranjeros que eso habitualmente no gusta”



((VO))

El Instituto descata, además, que “los países que hacen frente a salidas de cartera de gran tamaño dependen en parte de la respuesta de otras fuentes de financiación, como Inversión externa Directa, préstamos y flujos de residentes”. Los reportes pendientes de publicación evidenciarán el resultado de la medida, indicó el experto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.