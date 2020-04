VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDCAPPS93

DATELINE: 04/23/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC8RQUKN

DATELINE: 04/09/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC9LYL4B

DATELINE: 04/15/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAAXBO8KB

DATELINE: 09/19/2019



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: MARTES 04.28.19 – Recomendaciones pediátricas ante el COVID-19 - LAURA

INTRO TEXT: Mientras en varias ciudades se contempla la posibilidad de levantar la cuarentena, la atención en temas de salud a los menores aún puede ser confusa para muchos padres. La pediatra Natalia Cano da consejos de cómo manejar el malestar de los niños. Laura Sepúlveda, periodista de la Voz de América nos informa desde Nueva York.

SLUG: Pediatría en cuarentena

LIST NAMES / TIMES:



00:17 – 00:25

Natalia Cano

Médica Pediatra



01:10 – 01:15

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:45

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



====

STORY NAME: Recomendaciones pediátricas ante el COVID-19



SLUG: Pediatría en cuarentena



VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDCAPPS93

DATELINE: 04/23/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC8RQUKN

DATELINE: 04/09/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: WDC9LYL4B

DATELINE: 04/15/2020



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAAXBO8KB

DATELINE: 09/19/2019





((INTRO SUGERIDO))

Mientras en varias ciudades se contempla la posibilidad de levantar la cuarentena, la atención en temas de salud a los menores aún puede ser confusa para muchos padres. La pediatra Natalia Cano da consejos de cómo manejar el malestar de los niños. Laura Sepúlveda, periodista de la Voz de América nos informa desde Nueva York.



((VO))

Mientras los adultos registran una fiebre durante el año, los niños pueden presentar aproximadamente 4 en el mismo periodo, explica la pediatra Natalia Cano en conversación vía Skype. Ante la situación actual, ¿Cómo establecer si debemos llevar a los niños a un hospital?



((SOT))

Natalia Cano

Médica Pediatra

“Antes resaltar que un bebé menor de 2 meses siempre debe ir al hospital por fiebre, arriba de 2 meses un bebé, se puede manejar en casa la fiebre en la mayoría de los casos, no solo infecciones por coronavirus sino la mayoría de los virus, no hay que correr a urgencias”



((VO))

Acetaminofén, es la medicina sugerida por la médica, pero si tras su uso los síntomas persisten es siempre mejor buscar ayuda profesional y en caso de tener que recurrir a visitar un centro médico, es siempre importante mantener medidas de precaución tapando nariz y boca, sugerencia que especifica en los más pequeños.



((SOT))

Natalia Cano

Médica Pediatra

“Es muy, muy importante llevarlo lo más protegido, hay varias formas. Una es mamá canguro, entonces, dentro de la mamá y lo más protegido, nadie se acerca, a dos metros de todo el mundo. Otra opción, si lo llevan en la silla del carro es cubrir con una cobija la silla del carro, importante, no las peludas, las peludas botan mucho pelo, entonces una cobija de algodón que lo deje respirar”.



((STANDUP))

Por años se ha dicho que los menores forman su sistema inmunológico a partir del contacto con el mundo externo, y la pediatra apoya esta teoría, por eso es importante que manteniendo precauciones no los cohibamos de vivir su edad.



((SOT))

Natalia Cano

Médica Pediatra

“Hay que tener un poquito de libertad. Jugar con pinturas, de pronto poner plantas en el jardín, esto no quiere decir que los niños no se pueden acercar a ningún mugre y es muy importante seguir sensibilizandolos a ellos y que sientan todas estas texturas que hay en el mundo”



((VO))

La Dra. Cano además destaca la importancia de que como padres se regulen las emociones para no aumentar la ansiedad en los niños. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.