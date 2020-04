ONU evalua crisis humanitarian venezolana

INTRO: Venezuela vuelve esta semana a la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta sesión el tema principal es la crisis humanitaria y los devastadores efectos que podría tener el coronavirus para esta nación ya afectada por la falta de alimentos, servicios sanitarios y de salud.

Beatríz Borges-CEPAZ



Celia Mendoza-Nueva York

Después de un año desde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna para tocar el tema de Venezuela, este martes se llevó acabo la segunda reunión a puerta cerrada. El encuentro pedido por Bélgica, Francia, Estonia y Alemania se enfocó en la situación Humanitaria de esa nación Sudamericana, descrita en el reporte presentado por Reena Ghelani, directora de operaciones de la Oficina de Coordinación Humanitaria.

((Beatríz Borges-CEPAZ))

“En el caso de la situación actual la mujeres y las niñas en Venezuela enfrentan graves riesgos vinculados a la violencia por razones de género y un sistema institucional que no provee las suficientes garantías, las barreras económicas de mujeres que no pueden sobrevivir la emergencia o la pandemia, ni la cuarentena por no tener acceso a recursos económicos para ellas y su familia”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@Voanoticias))

“Explicó Betriz Borges directora ejecutiva de Cepaz, una de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabaja con la ONU y que ha sonado las alarmas acerca de la crisis humanitaria compleja en Venezuela, que llevó una vez más a la Oficina de Coordinación Humanitaria a enfatizar la importancia de solidificar acciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos en Venezuela”.

((Kelly Craft-Embajadora de EE.UU ante la ONU))

“El régimen de Maduro es corrupto, criminal e ilegítimo. Ha creado una reprensible crisis humanitaria y de Derechos Humanos y destruyó la economía de Venezuela, todo en detrimento de las personas más vulnerables del país”.

Afirmaciones hechas en su cuenta de Twitter por la embajadora de Estados Unidos Kelly Craft quien ha afirmado que su país esta comprometido en asegurar asistencia humanitaria, comida y medicinas para el pueblo venezolano. Lo que ha refutado por el mismo medio, Samuel Moncada, representante de Maduro ante la ONU, quien ha recibido el apoyo de Rusia en el Consejo de Seguridad.

((Samuel Moncada-Embajador de Venezuela ante la ONU))

“Trump y sus socios colonialistas agreden a Venezuela en medio de una pandemia que pone en peligro la vida de millones de venezolanos. El virus demostró la ruina moral y la violencia criminal de los que quieren dar lecciones “humanitarias” al mundo.

Dentro de la preocupaciones de los miembros del Consejo está la falta de acceso a agua potable, electricidad y servicios básicos que han llevado a algunos países a urgir para asignar más fondos para Venezuela, de la iniciativa Humanitaria Global de la ONU para enfrentar el covid-19

Celia Mendoza Voz de América Nueva York.