INDUSTRIA FOTOGRÁFICA COVID-19

INTRO TEXT: Fotógrafos y modelos viven de las sesiones fotográficas. Un trabajo presencial y físico que, ahora, debido a la pandemia del COVID-19 ha tenido que encontrar una manera, un poco insólita de continuar, a pesar de la distancia y las restricciones.

Fotógrafos y modelos en tiempos del COVID-19

00:42 – 01:07

Stefano Mancinelli

Fotógrafo

01:28 – 01:51

Valentina Sabelli

Modelo

Cuando pensamos en el mundo de los modelos y fotógrafos, usualmente pensamos en algo así:

Sin embargo, el coronavirus ha cambiado nuestra manera de vivir y trabajar, donde ahora los fotógrafos, en virtud de la necesidad lo hacen de esta manera:

A través de Facetime, la app con mayor resolución de imagen de todas, los fotógrafos alrededor del mundo siguen trabajando, manteniendo la distancia y el aislamiento, gracias a un móvil y a una computadora. Esto a pesar de que puedan estar miles de kilómetros entre los dos dispositivos.

Uno de los primeros en implementar esta modalidad, fue el italiano Stefano Mancinelli.

((ITA: Essere fotografi non e’ solo schiacciare un bottone o fare delle regolazioni, ma e’ anche cercare di spostarsi e andare a catturare quel momento. Quando fai uno screenshot su uno schermo, e’ ovvio che catturi fino a un certo punto. Devi essere molto fortunato. Infatti molto spesso faccio cento, centocinquanta screenshots per poi riguardarmeli tutti e vedere se riesco a beccare qualcosa.))

ESP: Ser fotógrafo no es solo presionar un botón o hacer ajustes, también es tratar de moverse y capturar un momento. Cuando haces una captura de pantalla en una computadora, es obvio que capturas hasta cierto punto. Debes ser muy afortunado. De hecho, muy a menudo hago ciento, ciento cincuenta capturas de pantalla y luego las miro todas y veo si puedo conseguir algo.

Esta forma de trabajar a dividido los fotógrafos

ITA: E’ fotografia, non e’ fotografia, ci sono diverse scuole di pensiero.

ESP: Es fotografía, no es fotografía, hay varias escuelas de pensamiento.

Las dificultades no son pocas y guiar a una modelo sin estar físicamente presente para crear una composición no es lo mismo, sobretodo porque ella no tiene la misma capacidad de mover la cámara como lo haría un profesional. Sin embargo, el empeño no falta y Mancinelli, desde Londres hasta Nueva York, pasando por su tierra natal, ha podido lograr diferentes sesiones fotográficas “remotas” con diferentes modelos, como Valentina.

((ITA: Su Facetime gli scatti sono sempre in ritardo. Non c’e’ una immediatezza come potrebbe essere un click come quando fai uno shooting classico. Quindi la modella deve essere brava perche’ deve mantenere la posizione piu’ a lungo. Tant’e’ che ieri sera avevo mal di schiena e mal di collo, perche’ comunque rimani immobile un po’ piu’ a lungo, perche’ c’e’ tutto il ritardo della video chiamata. ))

ENG: En Facetime, la captura de la imagen siempre llega tarde. No hay inmediatez como podría ser un clic cuando haces una foto clásica. Entonces la modelo debe ser buena porque tiene que mantener su posición por más tiempo. Tanto es así que anoche tuve dolor de espalda y dolor de cuello, porque, al final, te quedas en la posición más, porque hay todo el retraso de la video llamada.

Los problemas son muchos, pero Valentina intenta ver el vaso medio lleno en el medio de esta pandemia.

((ITA: Il covid-19 ci sta dando delle opportunita’ che probabilmente, per il fatto che la vita va sempre troppo veloce, non avremo sicuramente avuto.)

ESP: El covid-19 nos está dando oportunidades que probablemente, porque la vida siempre va demasiado rápido, ciertamente no habríamos tenido.

Claro, sacar fotos en una sesión presencial no tiene comparación, pero, como afirma Mancinelli, trabajar así permite algo impensable: una mayor interacción con sus clientes, lo que permite conocerles más allá de lo profesional.

Iacopo Luzi, Voz de América.