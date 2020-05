Científica venezolana desarrolla tests rápidos de coronaviru

VENEZUELA 360

STORY NAME: Científica venezolana desarrolla tests rápidos de coronavirus

En Boston Massachusetts, contactamos a la científica venezolana Irene Bosh quien avanza en una carrera contra el tiempo para masificar la producción de pruebas rápidas contra el coronavirus, las cuales hacen parte de la estrategia de los países para avanzar en la reapertura de sus economías.

(00:00:01 - 00:00:14) Jaime Moreno

Irene Bosch es una de las científicas que en el mundo viene desarrollando pruebas para detectar el coronavirus en el menor tiempo posible. En qué etapa están ustedes ya de esta investigación. cuándo podríamos tener pruebas más rápidas?



(00:00:15 - 00:00:31) Irene Bosch

Ya las pruebas están hechas comercialmente en pequeña escala. Una vez que se sepa que los elementos y las condiciones de esa prueba están bien, que solamente se va a saber cuando se pruebe en el hospital, ahí es donde nosotros vamos a autorizar. Eso dura una semana la puesta en marcha de las grandes cantidades de test que hay que hacer.

(00:00:36 - 00:00:45) Jaime Moreno

Desde el momento en que confirme que la prueba es efectiva, en cuánto tiempo podría conocer un paciente el resultado de su test?



(00:00:46 - 00:01:17) Irene Bosch

El paciente y el médico pueden obtener resultados en 15 minutos porque esto es como una prueba de embarazo. Puede ser instantáneo. Se dice 15 minutos para dar chance que las reacciones internamente se hagan que el color aparezca que la banda aparezca y entonces eso es lo que se estipula. Entonces, apenas 15 minutos se van a necesitar para que la persona que es positiva se le dé el diagnóstico como positive. Siempre y cuando tú tienes una muestra. Una prueba nueva tienes que validarla con una prueba que ya existe.



(00:01:17 - 00:01:21) Jaime Moreno

En cuánto tiempo. Si todo sale bien podrían estar ya en el mercado de manera masiva y cómo funciona eso?



(00:01:22 - 00:02:00) Irene Bosch

Para echar a andar estos robots, si todo sale bien, ellos calculan que por lo menos dos semanas para empezar una producción masiva. Entonces cuando en una semana llegan todos los reactivos se quedan allí. En otra semana se hacen todas las pruebas para cuando uno apriete el botón del robot, ya lo que hace es hacer tests. Entonces se necesitan por lo menos yo diría dos semanas y para que las fábricas accedieran porque es otra cosa. Yo puedo decir por favor prendan eso. No, ellos solamente no van a prender cuando ya esté todo en orden. Que todo esté funcionando bien es como un zapato que le falte la suela. Tienen que estar todas las partes de zapato.



(00:02:01 - 00:02:05) Jaime Moreno

Esas pruebas ellos por ejemplo va a batalla para mercado de Estados Unidos. Para dónde iría?



(00:02:05 - 00:02:24) Irene Bosch

Si muy importante. Nosotros estamos haciendo una lista de países. Por ejemplo tuvimos de todas partes del mundo desde Ecuador de Colombia de Arabia Saudita de Malta de Europa. Hay una gran lista que tenemos. Entonces una de las grandes preguntas cómo vamos a hacer para distribuir.





(00:02:24 - 00:02:29) Jaime Moreno

Hasta el momento. Qué lecciones deja el manejo que le han dado los países a esta pandemia?



(00:02:32 - 00:03:23) Irene Bosch

La peor lección que te puedes imaginar es una lección donde pareciera que estas cosas estamos en un siglo pasado del siglo XIX no en el siglo XXI donde nadie lo tomó en serio para prepararnos donde antes de la epidemia no había interés en hacer diagnósticos porque esto no es qué hay qué pasó qué pasó aquí. No es que ya teníamos muchos años más de 10 años pensando que los diagnósticos no eran importantes. Entonces esto sirve de lección para que aquellas personas que hacen salud pública entiendan que hay que poner una gran cantidad de recursos para la prevención y no para la reacción para la prevención y la detección temprana de enfermedades epidémicas como el dengue zika coronas etcétera. Ojalá que sirva para ello.



(00:03:25 - 00:03:31) Irene Bosch

Muchas gracias por tenerme en tu programa y les deseo a todos que se mantengan en buena salud.