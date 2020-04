Autoridades hacen llamado a la vacunación

EL MUNDO AL DÍA

A medida que algunos estados en Estados Unidos consideran reabrir sus actividades económicas, autoridades de salud en el país hacen un llamado para que los ciudadanos tengan mucho cuidado sobre la próxima temporada de invierno, ya que ahora las personas tendrán que protegerse de la gripe y el coronavirus, el llamado es a vacunarse.

Robert Redfield

Director de los CDC

Carmen Sofía Arriola

Epidemióloga de los CDC

Luciano Kapelusznik

Infectólogo

((INTRODUCCION))

((NARRACION))

Algunos estados en Estados Unidos se preparan para reabrir paulatinamente sus actividades económicas, al tiempo que expertos en la salud continuan en una carrera contra reloj investigando el covid-19.

Esta semana el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos hizo un llamado a la vacunación, indicando que en la próxima temporada de invierno se tendrán que enfrentar a dos tipos virus respiratorios.

Robert Redfield

Director de los CDC

“Una de las grandes herramientas que tenemos durante las estaciones de otoño e invierno es que las personas acepten la vacuna contra la influenza y de esa manera reducir el impacto de la gripe.”

((One of the greatest tools we have is we go through the fall winter season that we're into is to get the American public to embrace the influenza vaccine and thereby minimize the impact of flu to be the CO. Respiratory disease that we confront.))

Según los CDC, todavía no se sabe con certeza si el clima y la temperatura afectan la propagación de covid-19.

Carmen Sofía Arriola

Epidemióloga de los CDC

"Bueno hay muchas teorías que se están manejando. Se está probablemente pensando que podría ser como una influenza por ejemplo u otros virus respiratorios que son recurrentes en las temporadas de invierno. Sin embargo, todavía son teorías”.

Al respecto, el doctor Luciano Kapelusznik, infectólogo del “Main Line Health System”, en Pennsylvania y el cual atiende a pacientes enfermos con coronavirus, señala que algunos estudios preliminares indican que el coronavirus tiene una predilección por los climas más fríos.

Luciano Kapelusznik

Infectólogo

“Se estima que puede ser un virus que tenga preferencia por climas más fríos. Pero hasta que no venga el invierno no vamos a saber con seguridad el problema que hay en Estados Unidos. Estamos entrando en estación de verano, pero en el hemisferio sur están entrando a una estación de invierno y lugares como países latinoamericanos que por ahí no tienen tantos recursos pueden llegar a ver una temporada bastante brava del coronavirus”.

((NARRACION))

Según los CDC, en general los coronavirus sobreviven por períodos más cortos a temperaturas más altas, que en ambientes más fríos o secos. Sin embargo, no existen datos directos para este virus.

Cristina Caicedo Smit, Voz de América Washington.