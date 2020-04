INTRO: La ciudad de Nueva York registró un aumento en el número de casos de envenenamiento con productos de limpieza caseros, tras recibir llamadas acerca de la ingestión de estos.Celia Mendoza tiene los detalles desde el epicentro de la pandemia de coronavirus.

SLUG:Aumentan los casos de envenenamiento en Nueva York

00:19-00:43

Marilynn Marchione, -Experta en temas de salud

00:44-00:51

Celia Mendoza-Nueva York -@voanoticias

TRT:1:48

[[OUTCUE: "Celia Mendoza VOA ."]]

El Centro para el control de envenenamiento de la ciudad Nueva York, reportó un mayor número de llamadas. De acuerdo con el departamento de Salud esto se dio durante las 18 horas posteriores a las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump acerca del posible uso de estos desinfectantes domésticos.

((Marilynn Marchione, -Experta en temas de salud))

“Hay cientos de intoxicaciones cada año debido a que los niños e incluso otros ingieren accidentalmente cloro o sustancias de limpieza. Estas cosas son corrosivas. Causan quemaduras en la garganta, el estómago, los pulmones, causan muertes cada año. No son saludables y ciertamente no es nada que alguien recomendaría, que se considere en este momento para tratar de matar un virus o cualquier otra cosa en el cuerpo ".

“There are hundreds of poisonings every year due to children and even others accidentally ingesting bleach or cleaning substances. These things are corrosive. They cause burns to the throat, to the stomach, the lungs, they cause deaths every year. They're not benign and there's certainly nothing that anyone would ever recommend to be considered right now to use to try to kill a virus or anything else in the body."

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))

“Aquí en Nueva York según el Departamento de salud, el centro de control de intoxicaciones registró 30 casos, de los cuales 9 tenían directa relación con productos de la marca lysol, 10 con blanqueadores y 11 casos de exposición a otros limpiadores domésticos”.

((GFX- centro de control de intoxicaciones de NY))

“No ingiera ni inyecte Lysol ni ningún otro desinfectante como tratamiento para COVID-19”.

“Do not ingest or inject Lysol or any other desinfectant as a treatment for COVID-19”

Alerta publicada por el Centro de control de intoxicaciones de Nueva York que se sumó a la emitida por otros estados con casos similares.

((Marilynn Marchione-Experta en temas de salud))

“La luz ultravioleta y los desinfectantes pueden matar el virus en las superficies. Eso no significa que sea seguro internamente que las personas usen esas sustancias o intenten obtener luz UV en sus cuerpos. Esto es muy diferente a matar un virus en una superficie, como una mesa”.

“UV light, ultraviolet light, and disinfectants can kill the virus on surfaces. That doesn't mean that it is safe internally for people to use those substances or try to get UV light on their bodies. This is very different than killing a virus on a surface, like a tabletop."

Desde sus declaraciones, el presidente Donald Trump ha insistido que estaba siendo “sarcástico”. Desde la Casa Blanca sostienen que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Celia Mendoza Voz de América Nueva York”.