HRW opina sobre poblaciones vulnerables

((INTRO SUGERIDO))

Inmigrantes en Estados Unidos, centros de detención en América Latina y protección para los prestadores de salud, son temas álguidos para la organización de derechos humanos Human Rights Watch. Laura Sepúlveda, periodista de la Voz de América nos informa desde Nueva York.



((VO))

Según el Banco Interamericano de Desarrollo “desde el año 2000, la población reclusa de América Latina y el Caribe ha aumentado su tamaño un 120%, mientras en el resto del mundo incrementó un tímido 24%”. El hacinamiento en las prisiones de la regiónn es uno de los aspectos de mayor preocupación para Human Rights Watch señala su vocero vía Skype.



((SOT))

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

“Ante un peligro de brote de coronavirus al interior de las prisiones, lo cierto es que es criminal no hacer algo para urgentemente reducir, aunque sea transitoriamente la sobre población carcelaria”



((VO))

Mientras tanto el gobierno de Guatemala expresa preocupación por los deportados de Estados Unidos asegurando que "entre 50% y 75%" de los pasajeros de un vuelo en marzo dieron positivo, Vivanco destaca que quienes llegan al país buscando asilo deben primero ser escuchados por un juez y no deportados de manera inmediata.



((SOT))

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

“No es posible que simplemente aprovechándose con el contexto de la pandemia se les expulse del país a su país de origen o se les entregue a las autoridades de México con el pretexto de que Estados Unidos está sufriendo esta pandemia”.



((STANDUP))

Adicionalmente, se destaca que el personal médico en ocasiones cuestiona el ser llamado heróico pues dicen muchos de ellos que poner en riesgo su vida por carecer de elementos no debería ser aplaudido, debería ser causa de alerta para que su integridad sea protegida.



((SOT))

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

“Darles todo el apoyo en material que requiere el sector salud para enfrentar esta crisis porque de lo contrario es muy injusto exigirle a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud que participe de una tarea urgente pero que abeje directamente su vida porque no existen los recursos necesario para garantizarles los mínimos”



((VO))

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.