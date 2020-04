INTRO:La crisis del coronavirus ha puesto en una difícil situación a organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, que han visto las necesidades crecer, lo que genera preocupación en especial en países como Venezuela con sistemas de salud debilitados y una crisis humanitaria documentada por Naciones Unidas.

SLUG:Cruz Roja enfrenta retos para atender necesidades en Venezuela debido al covid-19

Celia Mendoza-Nueva York-@voanoticias

Francesco Rocca-Presidente de IFRC

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))

“El presidente internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca alertó durante una conferencia de prensa desde Ginebra acerca de la difícil situación en la que ha puesto el coronavirus a naciones con débiles sistemas de salud e infraestructura, entre ellos destaco a Venezuela. Según Rocca la fata de agua potable, seguridad sanitaria así como la falta de electricidad son devastadoras y en respuesta a la pregunta de la Voz de América se refirió a los esfuerzos de la Cruz Roja en Venezuela.

((Francesco Rocca-Presidente de IFRC))

“Estamos hablando de los 42 toneladas, principalmente relacionados con el equipo de protección personal y el saneamiento del agua, y las 42 toneladas nuevamente no son suficientes para satisfacer las necesidades, para satisfacer todas las necesidades del país. Y, por supuesto, esta es mi humilde opinión en una situación como esta, creo que los líderes estatales deberían crear un comité ejecutivo o algo así para facilitar la entrada de los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables en países como Venezuela”.

“We are talking about the 42 tones, mostly related to personal protection equipment and water sanitation, and the again 42 tones are not enough to supply the needs to meet all the needs of the country. And of course, this is my humble opinion in a situation like this, I think that the state holders should create like an executive committee or something like this to facilitate the entrance of the goods needed to meet the needs the vulnerable communities in countries like Venezuela”.

Durante su presentación indicó que las sanciones impuestas a algunos países generan dificultades para el acceso de ayuda humanitaria sin embargo alertó de la importancia de no politizar esta ayuda.

((Francesco Rocca-Presidente de IFRC))

"Nuestro trabajo en el terreno, no solo la Cruz Roja, sino Naciones Unidas, ha demostrado que hemos sido capaces de lograr la condición humanitaria de neutralidad de la acción. Pero ahora Venezuela es como cualquier otro país. Más o menos como Ecuador u otro que fue afectado, estamos trabajando para atender la necesidad de muchos países vulnerables, desafortunadamente"

“Our work on the ground not only Red cross but the UN has shown that we were able to meet the humanitarian conditions of neutrality of the action. But now Venezuela is like many others. More or less than Ecuador or other that there are affected, we are running to meet the needs of many vulnerable countries, unfortunately”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))

“Rocca explicó que siguen trabajando con la comunidad internacional en busca de apoyo en medio de esta pandemia, alertando de lo crítica que podría ser una segunda ola del virus para estas naciones.Celia Mendoza Voz de América Nueva York”.