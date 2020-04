VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: AFP

STORY NUMBER: V000_1QS9CA

DATELINE: 04/24/2020



SOURCE: AFP

STORY NUMBER: V000_1QL9HD

DATELINE: 04/17/2020



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: VIERNES 04.24.19 – ¿Estudiarán los niños mientras los padres trabajan? - LAURA

INTRO TEXT: La educación en casa es un reto para padres e hijos. No todos logran encontrar el espacio adecuando para avanzar en esta materia, ¿el aprendizaje de los menores se dificultará cuando los padres regresen a sus sitios de trabajo? Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.

SLUG: 40% de menores no asisten a clases virtuales

LIST NAMES / TIMES:



00:17 – 00:27

Rocio López

Organización Common Sense



01:24 – 01:46

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:46

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



====



STORY NAME: ¿Estudiarán los niños mientras los padres trabajan?



SLUG: 40% de menores no asisten a clases virtuales



VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: AFP

STORY NUMBER: V000_1QS9CA

DATELINE: 04/24/2020



SOURCE: AFP

STORY NUMBER: V000_1QL9HD

DATELINE: 04/17/2020



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER:

DATELINE: 11/11/2019



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER:

DATELINE: 01/21/2020



((INTRO SUGERIDO))

La educación en casa es un reto para padres e hijos. No todos logran encontrar el espacio adecuando para avanzar en esta materia, ¿el aprendizaje de los menores se dificultará cuando los padres regresen a sus sitios de trabajo? Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.



((VO))

Con preocupación expertos ven el reto que ha generado la educación a distancia, pues según devela una encuesta entre Common Sense y Survey Monkey, la disciplina de estudio se ha reducido, especialmente entre adolescentes al carecer de un entorno académico apto para este fin, señala Rocio López vía Skype.



((SOT))

Rocio López

Organización Common Sense

“Muchos de ellos, más del 40% de estos estudiantes, no han asistido a sus clases virtuales, y de hecho casi ¼ de los estudiantes, no tienen comunicación semanal consistente con sus maestros”



((VO))

47% de estos menores hacen parte de la educación pública y la circunstancia viene además acompañada de la tensión normal de la situación que atravesamos.



((SOT))

Rocio López

Organización Common Sense

“En nuestra encuesta el 60% de esos estudiantes expresaron que sienten mucha ansiedad y estrés en este tiempo”



((VO))

La educación desde casa, en ocasiones requiere de la supervisión de padres de familia o adultos responsables para que las tareas sean cumplidas, es por ello que nos preguntamos ¿qué cambiará cuando los padres puedan regresar a sus lugares de trabajo si los colegios aún siguen cerrados?



((SOT))

Rocio López

Common Sense

“En estos momentos los estudiantes también van a aprender en su social/emocional aprendizaje. O sea, cómo van a crecer en este momento, cómo van a ver la vida. Si los padres modelan agresión o mucho estrés, o reclamos, los niños van a expresarse de esa forma también”



((STANDUP))

Pese a que alrededor de 12 millones de estudiantes no tienen acceso a internet, Wide open school.org es una herramienta creada por esta organización que da recursos tanto a educadores, como a estudiantes para avanzar en la educación de su nivel. El servicio, que es gratuito, busca promover que la situación que enfrentamos no sea razón de un retraso en el aprendizaje de los menores.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.