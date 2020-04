EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: VENEZUELA CUARENTENA

INTRO TEXT: En algunas zonas de Caracas el acatamiento a la cuarentena impuesta por el gobierno en disputa es bajo. Tras un recorrido por la capital, los venezolanos relatan el motivo de la desobediencia al confinamiento decretado.

LIST NAMES / TIMES: 01:44

Slug. Venezolanos quiebran la cuarentena por necesidad

00:22-00:27

Álvaro Algarra

Voz de América- Caracas

@VOANoticias

00:29-00:35

Zenaida Gonzalez

Consultada

00:38-00:44

Gisela Barboza

Consultada

00:56-01:02

Dina Santos

Comerciante

[[TRT=01:44

[[OUTCUE: millones de personas, Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas..]]

PKG

La paralización de actividades laborales, salvo sectores esenciales, como la alimentación o la salud generada por la presencia del coronavirus en Venezuela comienza a impactar en la población. Gran cantidad de personas se ven en la necesidad de salir del hogar, como se aprecia durante un recorrido realizado por la Voz de América en Caracas, donde algunos expresan las razones que los motivan a romper la cuarentena decretada por el gobierno en disputa.

Sot Zenaida Gonzalez Consultada

“ acuérdate que el poder adquisitivo ha mermado para todos, sería lo ideal salir un día y poder abastecerse, pero es imposible con esta economía”

Gisela Barbosa Consultada

“No tenemos otra alternativa que salir a comprar, quién me lo va a comprar? Yo tengo 80 años pero tengo que salir a comprar papel, café etc y si no quien me lo compra? Nadie” .

Esta comerciante, quien depende de la venta informal relata que se ve en la necesidad de quebrar la cuarentena debido a que si no sale a trabajar, no puede llevar alimentos para su familia.

Sot Dina Santos comerciante consultada

“ Yo vendo combos medicinales naturales diarios y ahora vendo muy poco, solo los que me conocen me llegan y compran, malhojillo, toronjil, un poquito. Si no nos van a aportar, la idea es que si nos vamos a quedar en casa nos traigan lo necesario, alimento, productos básicos, o si no que nos dejen laborar medio día, todos, que todos tengamos derecho a trabajar”

Como parte de las acciones de contingencia implementadas para reducir el impacto de la cuarentena, el gobierno en disputa del país ratificó la inamovilidad laboral durante lo que resta de año y puso en marcha la entrega de bonos de dinero, que beneficiarán a unas 6 millones de personas . Alvaro Algarra, Voz de América, Caracas.