EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: JUEVES 04.23.19 – Una ayuda para los indocumentados - LAURA

INTRO TEXT: La economía como un todo se ha visto afectada por la pandemia, pero el empleo informal, especialmente el que realizan los indocumentados, es uno de los más golpeados. Pequeños alivios llegan para esta población en la Gran Manzana. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.

SLUG: Economía informal y sin documentos

STORY NAME: Una ayuda para los indocumentados



SLUG: Economía informal y sin documentos



((INTRO SUGERIDO))

La economía como un todo se ha visto afectada por la pandemia, pero el empleo informal, especialmente el que realizan los indocumentados, es uno de los más golpeados. Pequeños alivios llegan para esta población en la Gran Manzana. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.



((VO))

Más de 3 millones de inmigrantes indocumentados viven en Nueva York, lo que se traduce en un 37% de la población de la Gran Manzana. La carencia de documentos válidos para trabajar hace que los cargos que ocupan sean informales, por ende no entran en conteos de desempleo. Muchas de sus funciones se han visto suspendidas a cuenta del nuevo coronavirus y por su estatus migratorio en su gran mayoría no califican para ayudas oficiales.



((SOT))

Traci Donnelly

Directora Ejecutiva The Child Center of New York

“Some of our families are still really fearfull of accessing any kind of service that requires them to disclose too much personal information, their identity or where they are located […] We don’t want children going to bed hungry, we don’t want unmet needs, we want people to be able to have childrens’ Tylenol in their house and for their selves, we want people to have diappers and baby food”



((TRANSLATION))

Voz de mujer 1

"Algunas de nuestras familias todavía tienen mucho miedo de acceder a cualquier tipo de servicio que les exija revelar demasiada información personal, su identidad o el lugar donde se encuentran [...] No queremos que los niños se acuesten con hambre, no queremos necesidades insatisfechas, queremos que las personas puedan tener Tylenol para niños en su casa y para ellos mismos, queremos que las personas tengan pañales y comida para bebés”



((VO))

Es por ello que aparte de la ayuda anunciada en días pasados por la alcaldía de Nueva York, a partir de una donación de la fundación Open Society, otros recursos se suman para acortar la brecha creada por esta crisis. The Child Center of New York, narra vía Skype, que ha reunido una serie de fondos para subsidiar costos de servicios esenciales.



((SOT))

Traci Donnelly

Directora Ejecutiva The Child Center of New York

“It is our starting point so we are at 250 and 500, so figured, if we can serve a family of 2 to 3 with 250 to start and then a family of 4 and about with 500, we are just trying to keep it simple so we can get the money out the doors as quickly as possible and serve the most amount of families we can in Child Center”



((TRANSLATION))

Voz de mujer 1

"Es nuestro punto de partida, estamos en $250 y $500 dólares, así que pensamos… si podemos servir a una familia de 2 a 3 con $250 para comenzar y luego una familia de alrededor de 4 con $500. Estamos tratando de mantenerlo simple para que podamos sacar el dinero lo más rápido posible y atender a la mayor cantidad de familias que podamos en Child Center”



((STANDUP))

Pese a que los fondos de esta fundación son limitados, existen más grupos pro inmigrantes que buscan medios de ayuda a la población indocumentada, teniendo en cuenta que algunos enfrentan desempleo, pero a otros se les suman tragedias familiares en la que han perdido miembros de su círculo más cercano y carecen de medios para costear los gastos funerales.



Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.