“Hemos tomado medidas muy extremas en nuestra protección” explica terapista respiratorio en la lucha contra el covid-19 en México

INTRO:México entró en la fase tres de la pandemia, según autoridades de sanidad de ese país, donde se registra un rápido crecimiento en el número de contagios y fallecimientos. La Voz de América habló con uno de los terapistas respiratorios al frente de esta batalla contra el covid-19.

Osvaldo Jiménez Hernández-Terapeuta respiratorio

Celia Mendoza-Nueva York -@voanoticias

((Osvaldo Jiménez Hernández-Terapeuta respiratorio emergencias en México))

“Entrar con cada paciente es jugarte tu vida, ¿no?, porque no sabes si en ese momento te vas a contagiar o no”.

Un riesgo que crece desde ahora en México, donde se inicia la fase tres de la pandemia, explicó vía skype a la Voz de América el terapista respiratorio Osvaldo Jiménez Hernández de 28 años, quien desde hace un mes ha estado intubando pacientes en la unidad de Covid-19 de un hospital público en la ciudad de México. Esto mientras las autoridades sanitarias alertan del contagio masivo y la posible saturación de los hospitales.

((Osvaldo Jiménez Hernández-Terapeuta respiratorio emergencias en México))

“Estamos pensando todo el tiempo, el miedo esta las 24 horas. Bañarte tres veces al día, sales te bañas, te bañas en el trabajo, te cambias de ropa, te desinfectas todo el calzado, calzado en el hospital, calzado para el traslado, calzado para tu casa, todo el tiempo estaslavándote las manos. Aproximadamente una jornada lavarte más de 120 veces la manos”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))

“Aún así según explica Osvaldo, el temor es el peligro que representa para su familia. Esto, mientras según él, la cúspide en México aún estaría a dos semanas. Hasta la fecha las autoridades sanitarias reportan más de 9 500 casos y más de 850 fallecidos”.

((Osvaldo Jiménez Hernández-Terapeuta respiratorio emergencias en México))

“Desafortunadamente yo no he visto ningún paciente crítico de terapia intensiva que salga, ese es un dato aterrador, no, porque los pacientes llegan y no duran más de 12 días intubados”.

Las marcas en el rostro de estehéroe de la salud son evidencia, según él, de esta lucha que se libra en su hospital, contra el coronavirus, un enemigo invisible.

((Osvaldo Jiménez Hernández-Terapeuta respiratorio emergencias en México))

“Hemos tomado medidas muy extremas en nuestra protección y pues yo les pido que hagan conciencia, que si no conocenningún caso, ningún familiar no esperen a que lleguen a eso, porque en verdad no se van a poder despedir de ellos si se ponen mas graves”.

Celia Mendoza. Voz de América. Nueva York.