Alarma en Florida por contagio en asilos

Los adultos mayores forman parte de la población de riesgo ante el contagio de COVID-19. Al respecto, la comunidad médica de Florida expresa preocupación por el contagio de coronavirus en mas de 300 hogares para el cuidado de personas de edad avanzada.

JOSE: El Departamento de Salud de la gobernación de Florida dio a conocer una lista con 303 establecimientos de cuidados de ancianos con registros de contagio de COVID-19. De 1785 casos de contagio a residentes o personal de estos centros, 175 han muerto. Se trata de la población con mayor riesgo de gravedad por complicaciones del virus.

“A pesar de que se prohibieron las visitas de los familiares lo cual ha sido de un costo alto para los pacientes porque es la parte afectiva, donde no pueden ver a sus familiares y eso les afecta, no tienen contacto, a pesar de eso las personas que siguieron entrando era del personal de salud… que podían estar infectados y no lo sabían”

El médico Alberto Melgar, internista de especialidad, trabaja en varios centros de salud para adultos mayores y via Zoom explicó que los traslados por complicaciones regulares de esta población a hospitales también fue otro vector de contagio

“Personas mayores con muchos problemas de salud, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares crónicos, demencia, tienen que salir a los hospitales cuando lo necesitan porque tienen una complicación seria que no se puede atender en estos asilo y entonces hay que mandarlos al hospital…otra posible fuente de infección”

Además, el internista afirma que en la mayoría de estos hogares de cuidado, las habitaciones son compartidas por al menos otro ocupante, lo que agrava más el pronóstico

“Hay que considerar que muchos de estos pacientes tienen demencia, tienen problemas psiquiátricos… Es muy difícil que sigan las reglas de protección, como usar mascaras”

Esta complicación se registra en casi 60 asilos para ancianos en el Condado de Miami-Dade, el epicentro de la pandemia en Florida, con mas de 9 900 infectados y 1 018 personas hospitalizadas, hasta la ultima actualización.

JOSE PERNALETE, VOZ DE AMERICA, MIAMI

