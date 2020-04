VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: WDCAKQ4AV

DATELINE: 04/22/2020



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: AC0G6L3B

DATELINE: 02/13/2020



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: VAB53FDC7

DATELINE: 11/11/2019



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: VABX96FD3

DATELINE: 01/21/2020



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: MIERCOLES 04.22.19 – Naturaleza celebra el día de la tierra - LAURA

INTRO TEXT: Desde 1970 el mundo celebra el día de la tierra, para ese entonces 20 millones de estadounidenses salieron a buscar protección para el planeta. Hoy, 50 años después, ambientalistas hablan de cuán beneficiosa ha sido la cuarentena para la fauna y flora. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.

SLUG: ¿Es un buen momento para la naturaleza?

LIST NAMES / TIMES:



00:26 – 00:36

Roberto Troya

WWF



01:24 – 01:46

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:46

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



====



​

STORY NAME: Naturaleza celebra el día de la tierra



SLUG: ¿Es un buen momento para la naturaleza?



VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: WDCAKQ4AV

DATELINE: 04/22/2020



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: AC0G6L3B

DATELINE: 02/13/2020



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: VAB53FDC7

DATELINE: 11/11/2019



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: VABX96FD3

DATELINE: 01/21/2020



((INTRO SUGERIDO))

Desde 1970 el mundo celebra el día de la tierra, para ese entonces 20 millones de estadounidenses salieron a buscar protección para el planeta. Hoy, 50 años después, ambientalistas hablan de cuán beneficiosa ha sido la cuarentena para la fauna y flora. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.



((VO))

Según la organización Earth Day, alrededor de mil millones de personas en el mundo hoy en día buscan proteger al planeta. Dadas las circunstancias en las que se celebran los 50 años del día de la tierra, en medio del confinamiento a causa de la crisis de salud que enfrenta el mundo, nos preguntamos ¿está esta cuarentena beneficiando a la naturaleza? Vía Zoom el vicepresidente para América Latina del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, hizo un balance.



((SOT))

Roberto Troya

WWF

“En el gran balance de cosas esta pandemia no ha beneficiado a la naturaleza, ha beneficiado al poder pensar mejor alrededor de ella, pero el mal mayor sigue ahí, los efectos del cambio climático siguen ahí y son mayores y más poderosos que esta pandemia”



((VO))

Aunque algunas especies que se creían desaparecidas han vuelvo a ser vistas, los pájaros cantan con mayor fuerza, o al menos son más perceptibles a nuestros oídos a consecuencia de la pausa en la excesiva actividad humana, Roberto Troya, destaca que lo que parece un pequeño oasis no es suficiente para la recuperación de la flora y la fauna.



((SOT))

Roberto Troya

WWF

“Vemos en la amazonía por ejemplo que los indices de deforestación ha crecido, falta de controles y falta de presencia de las autoridades. En sitios como Canaima, en el parque famoso venezolano, por su tamaño, por su diversidad biológica y en los alrededores del mismo, la explotación minera ilegal sigue creciendo desaforadamente”



((STANDUP))

Especies en peligro de extinción, cambio climático, una falta de balance en la convivencia entre el humano y otros seres vivos, son la causa de que hoy en día se generen fenómenos extraños como el que el experto denuncia que sucede en el este de África, en este momento, en donde una nube de saltamontes se está comiendo el alimento diario equivalente a lo que comerían alrededor de 8 millones de personas.



Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.