Trump dice que suspenderá “temporalmente” la inmigración a EE.UU.

La inmigración vuelve a centrar el mensaje de Donald Trump. Y lo liga a la pandemia de COVID-19. Después de que, en las últimas cuatro semanas, más de 22 millones de personas perdieran su trabajo en Estados Unidos, según cifras oficiales, el presidente dice:

“Ante el ataque del Enemigo Invisible y la necesidad de proteger los empleos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré un decreto para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos!”

((GRÁFICO TUIT Donald Trump))

La Casa Blanca emitió después un comunicado en el que cita al presidente diciendo que “décadas de inmigración récord han llevado a sueldos más bajos y a un mayor desempleo para los ciudadanos (estadounidenses), especialmente para los trabajadores afroamericanos y latinos”.

No sabemos de momento el alcance que tendrá la medida sugerida por el presidente, pero sí sabemos un dato que el mismo Donald Trump destacó en su rueda de prensa del luenes.

((SOT Donald Trump, presidente de EE.UU.))

“We're dealing in politics. We're dealing with a thing called November 3rd of this year.”

Es la fecha de las elecciones presidenciales. Y la inmigración es un tema clave para la base de simpatizantes de Trump. El comunicado de la Casa Blanca habla, además, a las minorías afroamericana y latina.

Los demócratas también han incluido la pandemia en sus temas de campaña.

Este lunes, el que se espera que sea el candidato demócrata, Joe Biden, compartió un video en el que acusa al presidente Trump de no haber estado a la altura en la gestión de esta crisis sanitaria.

((GRÁFICO TUIT Joe Biden))

“El presidente necesita dejar de culpar a otros y hacer su trabajo”.

Y acusó al presidente de culpar a otros de las consecuencias de la pandemia en Estados Unidos.

El otro tema de la jornada es el petróleo. Trump dice haber instruido a los secretarios de Energía y del Tesoro que diseñen un plan que disponga fondos para el sector petrolero y gasístico. La medida llega un día después de que el precio del barril de crudo estadounidense cayera un 305% y entrara en valor negativo por por primera vez.

Bricio Segovia, Voz de América, Washington.

