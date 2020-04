Derrumbe económico por desplome de petróleo

El COVID-19 proyecta un escenario de devastación económica en Latinoamérica, de acuerdo a expertos consultados por la Voz de América. Estiman que con el pronóstico por la caída del precio del petróleo, la estructura entera se derrumba hasta llegar a un plano de recesión en el hemisferio.

JOSE: Sin duda que en otros tiempos, carteles con precios tan bajos de gasolina en Estados Unidos, era motivo de alegría para quienes usan con frecuencia sus vehículos… pero en medio de una pandemia, todo cambia…

“Pero el precio en este momento no funciona como un atractivo para que la gente consuma mas combustible, mas gasolina… por qué” porque no pueden salir no pueden salir a la calle, entonces la demanda se ha venido para abajo, lo mismo que le pasa a los restaurantes, a los hoteles, a las líneas aéreas, la gente no esta viajando”

La Voz de América conversó con el economista Isaac Cohen, vía Skype. Dijo que un paso importante hacia una estabilización de la economía, ya golpeada, es entender que lo que domina al mundo en este momento es el COVID-19…

“Empezando a abrir los negocios pequeños, empezando a abrir las escuelas… hasta que se invente una vacuna que nos permita a todos tener inmunidad al vacunarnos, ese es más o menos el curso de la enfermedad que es la que esta gobernando”

Para el experto, los gobiernos de Latinoamérica deben enfocarse en responder a sus poblaciones de trabajos informales, pues se acerca un periodo mas allá de la contracción económica

“Muy probablemente vamos a caer en otra recesión, eso quiere decir que las economías van a dejar de crecer y por el contrario, se van a hacer mas pequeñas”

Isaac Cohen estima que no es momento para preocuparse por la deuda pública, será problema para el futuro…

“El endeudamiento pasa a segundo plano porque lo mas urgente es controlar el contagio y en segundo lugar, proteger a la gente que va a perder sus ingresos, que va a perder sus empleos”

JOSE PERNALETE, VOZ DE AMERICA.

