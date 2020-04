VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: WDCAFQ62V

DATELINE: 04/21/2020



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: WDCAFWR63

DATELINE: 04/21/2020



EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: MARTES 04.21.19 – Implicaciones de la caída del petroleo - LAURA

INTRO TEXT: Una histórica caída en el precio del crudo pone en jaque a la industria petrolera en el mundo. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.

SLUG: El petroleo cae como nunca en la historia

LIST NAMES / TIMES:



00:13 – 00:31

Carl Larry

Economista experto en petroleos



01:21 – 01:45

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:45

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



====





STORY NAME: Implicaciones de la caída del petroleo



SLUG: El petroleo cae como nunca en la historia



VIDEO INFO



SOURCE: VOA NY

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: WDCAFQ62V

DATELINE: 04/21/2020



SOURCE: Reuters

STORY NUMBER: WDCAFWR63

DATELINE: 04/21/2020





((INTRO SUGERIDO))

Una histórica caída en el precio del crudo pone en jaque a la industria petrolera en el mundo. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.



((VO))

A (menos) 36 dólares con 63 centavos llegó el indicador WTI, West Texas Intermediate, este lunes 20 de abril, estableciendo por primera vez en la historia un precio negativo para el barril de crudo de petroleo.



((SOT))

Carl Larry

Economista experto en petroleos

“In other times we have seen demand destruction, where in 2008, 2009, 14, 15 we saw demand easing back. This is not easing back, this is just gone. That is where we are right now, we are dealing with no demand, not lower demand, just no demand”



((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 1

“En otras ocasiones, hemos visto la destrucción de la demanda, donde en 2008, 2009, 14, 15 vimos que la demanda disminuía. Esto no está disminuyendo, simplemente se ha ido. Ahí es donde estamos ahora, lidiamos con una falta de demanda, no es menor demanda, solo, no hay demanda”



((VO))

Según explicó vía Skype el economista especializado en petroleo, Carl Larry, los precios extremadamente bajos hacen que los productores asuman algunos de los costos sobre el producto, lo que algunos han interpretado como que el productor está pagando al comprador para que reciba el crudo.

Aunque la situación es crítica, destaca que ésta no es una forma de apertura de nuevos negocios para otros combustibles.



((SOT))

Carl Larry

Economista experto en petroleos

“This is what happened with coal when we first started the energy, everybody was coal, it was cheap, it was easy to transport and it makes sense because everybody had coal burning, so going forward we will see more consumsion of gasoline, more consumpsion of diesel fuel, more consumsion of crudo, because we need that to make into de fuels, because is the simple and chepeast for us to recover, once we past that we are going to start to developing more into the actual gas”



((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 1

"Esto es lo que sucedió con el carbón cuando comenzamos la energía, todo eran carbón, era barato, era fácil de transportar y tenía sentido porque todos tenían forma de quemar el carbón, así que en el futuro veremos más consumo de gasolina, de combustible diesel, de crudo, porque lo necesitamos para convertirlo en combustible, porque es lo más simple y barato para que nos recuperemos, una vez que hayamos pasado, comenzaremos a desarrollar más el gas real"



((STANDUP))

La situación registrada este lunes, que es fácilmente variable por la volatilidad de los mercados, pone en jaque la economía de las 14 naciones que forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, como lo son Venezuela y Ecuador en nuestra región, pues normalmente dependen del consumo de su petroleo para seguir avanzando y mantener una economía activa e idealmente sana, afirman expertos.



Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.