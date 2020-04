VIDEO INFO

De telenovelas a cine y televisión, en Hollywood, la actriz mexicana Ana de la Reguera ha tenido una carrera diversa y llena de desafíos. Pero ninguno como estrenar su primer serie como escritora y productora en medio de una pandemia mundial.

Verónica Villafañe habló con la actriz, que está en cuarentena en su casa en Los Angeles.

SLUG: Ana de la Reguera estrena nueva serie en medio de la pandemia

“No me importa lo que va a decir la gente…”



“Ana” es el nombre de la comedia dramática que marca el debut de la actriz mexicana Ana de la Reguera como escritora y productora.



Ana de la Reguera, actriz y productora

“Hay muchísimo de mi vida real. Está inspirado en mi vida digamos. Hay cosas que me pasaron al pie de la letra y cosas que nunca me sucedieron. Hay personajes en la serie que existen. De hecho mi hermana y mi papá son mi hermana de verdad y papá salen en la serie”.



En la serie, Ana es una actriz que está tratando de encontrarse a sí misma mientras intenta lanzar su carrera en Hollywood.



En una escena, le dicen que no es suficientemente latina. Motivo por el cual, en la vida real, la actriz perdió un rol que ella deseaba.



Ana de la Reguera



“Se lo dieron a una chica hindú que pensaron que parecía más latina que yo”.

so fue lo que me inspiró a escribir la serie no esa sensación de decir primero no quiero depender de que alguien más me dé el papel que un papel que yo quiero hacer".



La serie se estrena en medio de una pandemia mundial, pero De La Reguera espera una respuesta favorable del público, que está en cuarentena, al igual que ella.

¿Cómo estás viviendo tú esta crisis?



Estoy sola. Lo que sí me tocó estar en mi casa completamente aislada.Ahorita con la promoción hablo con tanta gente y estoy muy en contacto con mi familia y mis amigos.

¿Que es lo que más te preocupa de la situación actual?



Y lo que me preocupa mucho pues obviamente es la gente que vive al día. Obviamente la gente que vive en espacios muy reducidos, que les va a afectar a su vez a su empresa a su negocio y a su economía a un futuro muy lejano.



La actriz, quien creó dos fundaciones - Veracruzana y OneChildren’s Foundation - que ayudan a personas de bajos recursos en México y, también en Los Angeles, está tratando de recaudar más fondos para realizar apoyo humanitario.



“Están obviamente necesitando de ayuda. Ahora pues para la gente que se está quedando sin nada y que no tiene ningún apoyo del gobierno ”.

Veronica Villafañe, Voz de América, En Los Angeles.