En Pandemia y con hambre

INTRO TEXT: La situación ha pasado “de mal a muy mal, y de muy mal a peor”, así asegura el director ejecutivo de Hunger Free America, haciendo referencia a la población que en Estados Unidos sufre de hambre y que a consecuencia de la pandemia ve empeorar su situación. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.

La situación ha pasado “de mal a muy mal, y de muy mal a peor”, así asegura el director ejecutivo de Hunger Free America, haciendo referencia a la población que en Estados Unidos sufre de hambre y que a consecuencia de la pandemia ve empeorar su situación. Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.



Según información de la organización Feeding America, en 2017, 40 millones de personas sufrieron de hambre en Estados Unidos. La crisis económica que atraviesa el país a cuenta de la pandemia preocupa, pues la situación se ha agudizado y está golpeando también a los menores, asegura vía Skype, el director ejecutivo de Hunger Free America.



Joel Sberg

Hunger Free America

“At least 1 in 3 kids in America now are getting food racions to them. That was at least a five fold increase over the last few months, so we are seeing the biggest hunger crisis that America has seen, that we have seen since the great depresion in 1930’s”



“Al menos 1 de cada 3 niños en Estados Unidos reciben raciones de comida. Eso fue al menos un aumento de cinco veces en los últimos meses, por lo que estamos viendo la mayor crisis de hambre que Estados Unidos ha visto, que hemos visto desde la gran depresión en la década de los 30".



Pese a que el experto asegura que la población más afectada es la nacida en el país, no da una mirada tranquila hacia los inmigrantes, sobre quienes carecen datos exactos.



Joel Sberg

Hunger Free America

“Many people who are immigrants in America are in the professions that are payed the least, that also have the highest risk in this crisis. For instance Farm Workers, delivery people, restaurant workers. Now, there are many immigrants that are higher income, doctors or lawyers, accountant but just proporcionally immigrant in America, particulary recent immigrants are in lower payed professions”



“Muchas personas que son inmigrantes en los Estados Unidos tienen profesiones menos remuneradas, que también tienen el mayor riesgo en esta crisis. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, repartidores, trabajadores de restaurantes. Ahora, hay muchos inmigrantes que tienen ingresos más altos, médicos o abogados, contadores pero solo inmigrantes proporcionalmente en Estados Unidos, particularmente los inmigrantes recientes tienen profesiones con salarios más bajos”



Una alerta a través de la cual se piden ayudas adicionales para esta población que cada vez se ve más golpeada con los hechos actuales, es elevada y expuesta ante las autoridades federales, locales y otros posibles interesados que puedan ayudar a acortar la brecha.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.