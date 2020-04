EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: VENEZUELA EDUCACION

INTRO TEXT: Terminar el año académico desde casa, ha sido una de las medidas implementadas por el gobierno en disputa de Venezuela que más generado opiniones durante la pandemia por el Covid-19. Uno de los principales obstáculos para cumplirlo, según consultados por la Voz de América, es la inestabilidad y limitaciones de acceso al servicio de internet en el país.

LIST NAMES / TIMES: 01:46

Slug.Venezuela: ¿Es posible culminar el año escolar a distancia?

00:09-00:14

Aristóbulo Isturiz

Ministro de educación

00:39-00:48

Yésica Palacios

Madre consultada

01:09-01:14

Isabel Beltrán

Madre consultada

01:17-01:22

Álvaro Algarra

Voz de América- Caracas

@VOANoticias

01:25-01:31

Dayana Gómez

Madre consultada

[[TRT=01:46]]

[[OUTCUE: desde los hogares, Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas..]]

PKG

El encargado de oficializar la decisión sobre la culminación del año escolar "a distancia", en Venezuela, fue el ministro de educación del gobierno en disputa,

Aristóbulo Isturiz. Ministro de educación

“Lo que suspendemos son las clases presenciales, donde no se agrupe la gente, la gente se quede en su casa. Todo lo que signifique una plataforma comunicacional, que nos permita a distancia adquirir conocimientos, y el aprendizaje, nosotros lo vamos a utilizar”

mientras tanto, continúan las acciones para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

No obstante, Yésica Salazar, una joven madre soltera, señala que, a su juicio, llevar a la práctica la estrategia del gobierno es casi imposible.

Sot Yesica Palacios. Madre consultada.

“ no es lo mismo que esté en la escuela , a que esté metida en la computadora, hay muchos niños que ni saben, no es la misma enseñanza, yo creo que este año está perdido”

Otro de las limitaciones que señalan los padres de los estudiantes, es el servicio de internet en el país, el cual es considerado de los más lentos en la región y no llega a todo el territorio nacional.

Sot Isabel Beltrán. Consultada

“los datos no llegan las páginas no actualizan, aquí no funciona internet, aquí los niños aprenderán lo que saben sus padres en casa, lo poco que puedan enseñar, porque realmente didácticos como tal es imposible, no todos somos maestros ni somos profesores".

Aunque respalda la decisión gubernamental debido a la situación generada por la pandemia, Dayana Gómez, madre de dos infantes, aseguró que los niños no obtendrán los mismos resultados.

Dayana Gómez – madre consultada.

“ Para el bien de los niños, sí, estoy de acuerdo, porque así no hay motivos para que ellos estén el la calle, y se puedan proteger del virus, creo que es un dilema, pero si el por el bien de todos, qué podemos hacer??

Cifras emanadas de una encuesta reciente del gobierno en disputa, indican que un total de 90,1% de los venezolanos está de acuerdo en culminar el año escolar desde los hogares. Alvaro Algarra Voz de América, Caracas.