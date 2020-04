VIDEO INFO



Mente sana durante cuarentena

- LAURA

INTRO TEXT: El encierro, las rutinas, el compartir sin límite con el entorno, o incluso la soledad, se pueden convertir en grandes enemigos de la salud mental. La Dra. Rocio Barrios da recomendaciones de cómo mantener la mente sana durante un tiempo de cuarentena. Informa Laura Sepúlveda, de la Voz de América desde Nueva York.

Cuarentena y salud mental

Caer en angustia en tiempo de cuarentena es normal, ante la situación que el mundo enfrenta. Saber que la situación dramática que nos rodea, no es de carácter personal, ayudará a aliviar la presión, señala la psiquiatra, Dra Rocio Barrios, quien agrega, vía Skype, que la planeación a largo plazo puede resultar frustrante.



Dra. Rocio Barrios

Psiquiatra

“Hacer como pequeños proyecticos diarios que nos generen satisfacción y que nos generen una cuota de sentido de vida para que al día siguiente volvamos a tener ese mismo anhelo o ese mismo deseo de hacer algo que sea interesante para nosotros”



En ocasiones temenos que enfrentar estos escenarios en una condición de soledad, pero en otras, el reto es lidiar con el estado de ánimo de otras personas que habitan con nosotros. ¿Cómo manejar por ejemplo instancias de negatividad, naturales en las circunstancias?



Dra. Rocio Barrios

Psiquiatra

“Lo clave es que las personas puedan hablar, hablar de lo que sienten, que si tengo angustia, que si tengo dolor, que si tengo ideación de morirme inclusive lo podamos expresar […] todos los seres humanos tenemos una interpretación del mundo. El mundo es diferente para cada ser humano en el mundo interior que nosotros tenemos, en la representación del mundo interior”



La depresión es una enfermedad, no una condición selectiva, por ello la importancia de ejercitar la mente en un entorno sano. Las noticias, aunque importantes, se sugiere que sean limitadas, pues la información excesiva puede ser el detonante de un entorno caótico.





Dra. Rocio Barrios

Psiquiatra

“Practicar ejercicio, debemos cantar, debemos hablar, debemos expresar lo que estamos sintiendo, debemos hacer pequeños desafíos díarios que nos generen bienestar o nos generen goce”



Mantenerse sano en una época tan difícil es clave y no debemos limitarlo a lo físico, lo que hoy vivimos pasará, pero cómo enfrentemos este momento se quedará con nosotros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.