Los Ángeles da asistencia financiera a más necesitados mediante tarjetas de débito

VIDEO INFO

SOURCE: VOA LA

STORY NUMBER:

DATELINE: 4-17-20

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: Tarjetas débito LA - Veronica

INTRO TEXT:

El cierre de negocios no esenciales para detener la propagación del coronavirus en California ha tenido un impacto devastador para millones de personas en el estado, especialmente para quienes no pueden solicitar beneficios por desempleo.

Para ayudar a los más vulnerables en Los Ángeles, el alcalde esta semana anunció un programa limitado de tarjetas de débito. Pero como informa Verónica Villafañe, la respuesta fue abrumadora.

SLUG: Los Angeles da asistencia financiera a más necesitados mediante tarjetas de débito

00:16-00:26 Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles

1:26-1:36 Verónica Villafañe

TRT: 1:46

OUTCUE: Veronica Villafañe, Voz de América, Los Angeles.

***nat***

Desde que empezó la crisis causada por la pandemia del coronavirus, el alcalde de Los Angeles se ha comunicado con los residentes de la ciudad todos los días… actualizando números de infecciones y muertes, y anunciando medidas de prevención y de ayuda.

***SOT***

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles

"Seguimos nuestro trabajo para proteger a nuestras familias más vulnerables las que no puedan recibir el apoyo federal. Esto es muy importante especialmente para nuestra comunidad inmigrante".

Para ayudar a residentes de la ciudad de más bajos recursos, devastados por las medidas de restricción, el alcalde, con el apoyo de dos fondos de organizaciones sin fines de lucro y el programa Ciudad Posible de Mastercard, lanzó la iniciativa Tarjeta Angelina - tarjetas prepagas de 700, 1100 y 1500 dólares dependiendo de los ingresos y tamaño de la familia que se debe sostener.

***SOT***

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles

“Para ser elegibles. Tienen que vivir en la ciudad de Los ángeles tener ingresos anuales debajo de la línea de pobreza nacional antes de la crisis y haber sido afectados por la pérdida de un empleo o una reducción de ingresos”.

Más de 56,000 angelinos solicitaron las tarjetas de débito el primer día que se abrió la inscripción en línea. Pero también miles de personas de afuera de la ciudad y el estado, que no eran elegibles, intentaron solicitarlas, provocando una sobrecarga y caída del sitio web.

***Veronica SU***

"Como la iniciativa está financiada por donaciones privadas y no es un programa municipal, el alcalde afirmó que inmigrantes sin documentos también podían recibirlas y aclaró que la asistencia a través de este fondo no se considera un beneficio público. Por lo tanto, no está sujeta a la regla de Carga Pública".

Veronica Villafañe, Voz de América, Los Angeles