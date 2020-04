“Necesitamos trabajar", vendedor ambulante en Nueva York apoya plan de Trump

INTRO:El plan de reactivación económica y social presentado por la Casa Blanca esta siendo analizado por líderes locales y ciudadanos de a pie, quienes aseguran estar desesperados debido a la falta de trabajo. Celia Mendoza hablo con un vendedor ambulante hispano en Nueva York.

Lucas-Vendedor ambulante de Nueva York

Celia Mendoza-Nueva York -@voanoticias

Desde hace cinco semanas el mexicano Lucas, sale a la esquina de la calle 34 y la octava, en Nueva York a pasos del Madison Square Garden, a vender fruta. Es uno más de los millones de afectados por las medidas implementadas para detener el contagio del coronavirus.

((Lucas-Vendedor ambulante de Nueva York))

“En el verano en un spot como este, se venden 10 cajas, 8 cajas de bananas por día, ahora se vende una caja en dos tres días. Nada, no hay negocio”.

Es por ello que este padre de familia con 5 hijos, quien asegura que su esposa ha tenido que dejar de trabajar para encargarse de los menores, mientras regresan a la escuela, recibe con beneplácito el plan de reactivación social y económica de tres fases anunciado por la administración Trump.

((Lucas-Vendedor ambulante de Nueva York))

“Me parece bien que lo haga, que abra primero hoteles, construcciones, restaurantes, después que abra otros negocios más”.

A pesar del anuncio, la decisión recae en los estados.

((Celia Mendoza-Voz de América-NY-@voanoticias))

“Nueva York ha extendido hasta el 15 de mayo el mandato de quedarse en casa. Sin embargo para vendedores ambulantes como Lucas es fundamental, según él, que se reactive la economía lo antes posible”

(((D)Andrew Cuomo-Gobernador de Nueva York))

“Sé que esto es difícil. Desearía poder decir que esto terminará pronto, pero no puedo. Debemos tomar decisiones basadas en la ciencia y los datos. Vidas humanas están en juego”.

“I know this is hard. I wish I could say this will be over soon, but I can’t. We must make decisions based on the science and the data. Human lives are at stake”

Líderes estatales aseguran que estas guías están siendo evaluadas en conjunto con la información de sus departamentos de salud para determinar la viabilidad de su implementación y evitar un resurgimiento de la infección. A lo que Lucas responde

((Lucas-Vendedor ambulante de Nueva York))

“Yo respeto mucho las leyes de las autoridades, pero que busquen otra manera más rápida porque la gente tiene muchas necesidades ahorita, necesitan trabajar todos para tener sustento”.

Celia Mendoza. Voz de América. Nueva York.