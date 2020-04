La crisis por la pandemia azota a los latinos

Más de 22 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos en las últimas cuatro semanas.

Y después de que las instituciones financieras internacionales alertaran de que la crisis del coronavirus será la peor recesión desde el crack del 29, los temores son que esta cifra siga en aumento. Y uno de los sectores de la población más afectados están siendo los hispanos.

((SOT Andrés Vinelli, economista, Center for American Progress))

“La mitad de los trabajadores latinos han sido directamente afectados por esta crisis. Una buena parte ha perdido su empleo y quienes no han perdido empleo están trabajando por menos dinero”.

El Gobierno federal ha implementado programas de ayuda económica para las familias y ofrece préstamos a bajo interés a los pequeños empresarios. Pero no todos tienen la misma facilidad para acceder a ellos

((SOT Andrés Vinelli, economista, Center for American Progress))

“Muchos de los hispanos y los latinos trabajan en muy pequeñas empresas, por ejemplo, organizando fiestas, eventos de quinceañera o una pequeña taquería (…). No tienen todavía una relación formal con un banco, entonces hay que establecer una relación formal, eso tarda tiempo, muchas veces los formularios no están en español”.

Además, buena parte de los hispanos trabaja en supermercados o en el sector agrícola. Y nuestro experto advierte…

((SOT Andrés Vinelli, economista, Center for American Progress))

“Si esta gente no puede ir a trabajar o si no se respetan sus derechos o si no tienen la seguridad básica para defenderse de esta pandemia, podemos tener escasez de alimentos. Y eso es algo que no queremos para nuestra economía”.

Lo que comenzó como una crisis sanitaria ha desembocado en una crisis económica y laboral que, en el caso de los latinos, no solo afecta a Estados Unidos, sino también a muchos países de Latinoamérica que verán una reducción significativa en las remesas que llegan desde el norte.

Bricio Segovia, Voz de América, Washington.

