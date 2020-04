VIDEO INFO



STORY NAME: JUEVES 04.16.19 – Manejo de finanzas en tiempo de recesión - LAURA

INTRO TEXT: Uno de los efectos de la llegada de la Pandemia ha impactado a gran parte de la población, que, sin mucho tiempo de preparación, se enfrentó a una realidad sin trabajo, ingreso, ni ahorro. ¿Cómo manejar las finanzas en tiempos de crisis? Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.

SLUG: Finanzas personales en la pandemia





00:16 – 00:24

Ted Rossman

Creditcards.com



01:16 – 01:

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:45

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



STORY NAME: Manejo de finanzas en tiempo de recesión



SLUG: Finanzas personales en la pandemia



((INTRO SUGERIDO))

Uno de los efectos de la llegada de la Pandemia ha impactado a gran parte de la población, que, sin mucho tiempo de preparación, se enfrentó a una realidad sin trabajo, ingreso, ni ahorro. ¿Cómo manejar las finanzas en tiempos de crisis? Laura Sepúlveda nos informa, desde Nueva York.

((VO))

En tiempos de recesión, cuando los ahorros son el único proveedor del hogar, debemos saber que hay opciones, como las tarjetas de crédito, que pueden darnos ciertos beneficios, pero están atadas a un compromiso a largo plazo. Vía Skype, Ted Rossman de Credit Cards.com nos asesora.



((SOT))

Ted Rossman

Creditcards.com

“Credit cards get much better rewards, that is not always in the top of mind of people, specially if you are dealing with debt, but if you can get some money back that you wouldn’t spent anyway a credit card is a good choice, but you definetely need to be careful though, kinf of findinf that balance between spending on what you need to but not overspending”



((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 1

“Las tarjetas de crédito dan muchos más beneficios, eso no siempre está en la mente de la gente, especialmente si se trata de deudas, pero si puede recuperar algo de dinero que no gastaría de todos modos, una tarjeta de crédito es una buena opción, pero definitivamente debe ser cuidadoso, encontrar ese equilibrio entre gastar en lo que necesita pero no gastar de más".





((VO))

Pese a que se busca una reapertura económica rápida, alrededor del mundo, la situación es incierta, por eso es importante mantener un plan de contingencia en caso de que esto se prolonge. Las tarjetas de crédito, según señala el experto, proveen más seguridad para el cliente pues en caso de fraude es el dinero del banco el que estamos usando, no nuestro ahorro, por ende no ponemos nuestros dinero en peligro, pero ¡cuidado!, que solucionar la situación actual no signifique empeorar nuestra situación futura.



((SOT))

Ted Rossman

Creditcards.com

“Most people get into debt for lagitimate reasons so I would say, even if you have to carry a little bit of debt for a while, specially if you can get a break from your issuer, it’s better to do that than spend all of your savings and then not have anything left for the here and now”



((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 1

“La mayoría de las personas se endeudan por razones legítimas, así que diría que incluso si tiene que lidiar con un poco de deuda por un tiempo, especialmente si puede obtener un descanso del emisor de la tarjeta, es mejor ahorrar ahora que gastar todo su dinero sin dejar nada para el aquí y ahora "



((STANDUP))

Primero, recortar gastos innecesarios, como suscripciones de las que no hacemos mucho uso; 2. antes de asumir un gasto analizar si es por necesidad o placer y tercero, saber con cuánto dinero contamos y a partir de ello hacer planes de gasto, serán estrategias que alivien una situación económica complicada. Pero además es importante identificar posibles opciones de beneficios con la entidad financiera que tenemos, y recordar que algunos solo los tendrá si los solicita.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.