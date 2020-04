Gobernador ordena uso mandatorio de máscaras en Nueva York

INTRO:El estado de Nueva York impone nuevas medidas para evitar el contagio del nuevo coronavirus, en especial para impedir que personas sin síntomas puedan poner en riesgo a otras, en lugares público. Así lo explicó el gobernador de ese estado, quien usó su poder para implementar la nueva norma. Celia Mendoza nos explica desde la Gran Manzana de que se trata.

El gobernador Andrew Cuomo emitió una orden ejecutiva mediante la cual exige que todas las personas utilicen algún tipo de máscara o bufanda para cubrirse la boca y la nariz, cuando estén en público. La disposición entrará en vigencia el viernes y se aplicará a las personas que no pueden mantenerse a seis pies de distancia, alrededor de dos metros, de otras personas, en lugares públicos, como en un autobús o el tren subterráneo, en una acera con gente o dentro de supermercados o farmacias. El estado consideraría imponer sanciones civiles a las personas que no cumplan con la orden, pero no sanciones penales. Nueva Jersey ya estableció la misma medida, la semana pasada, y se espera que Connecticut y Maryland lo hagan también. Y es precisamente a este último estado al que, según Cuomo, se enviarán 50 respiradores para asistir con el brote, allí, y 100 más serán llevados a Michigan. Celia Mendoza de la Voz de América desde Nueva York