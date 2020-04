EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: CORONAVIRUS SECUELAS

INTRO TEXT: Los fallecidos de coronavirus en Estados Unidos ya superaron 30.000. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de medio millón de estadounidenses han sido diagnosticados con COVID-19. Pero algunos dicen que la vida nunca será la misma, incluso para aquellos que no contraigan la enfermedad, tanto que Estados Unidos terminará dividido en varias poblaciones diferentes.

INTRO SLUG: Estados Unidos: un país dividido por el COVID-19

LIST NAMES / TIMES:

00:05 – 00:12

Emily Alvarado

Paciente COVID-19

00:20 – 00:26

John Nelson

Patrón de un Banco de Alimentos

00:45 – 01:03

Ben Harris

Economista – Northwestern University

01:25 – 01:35

Kim Chapman

artista de maquillaje desempleada

[[TRT= 01:51]]

[[OUTCUE: Iacopo Luzi, Voz de América]]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

((PKG))

((NARRADOR))

Probablemente ya haya notado la división.

Hay quienes están enfermos.

((SOT: Emily Alvarado, Paciente COVID-19))

((ENG: “I went to get up and I just collapsed on the floor because I was so sick. My body just couldn’t move.”))

ESP: “Fui a levantarme y me desplomé en el piso de tan enferma que estaba. Mi cuerpo simplemente no podía moverse ".

((NARRADOR))

Y hay quienes no tienen el coronavirus.

Hay quienes están teletrabajando y cobrando. Y hay quienes están sin trabajo.

((SOT: John Nelson, Patrón del Banco de Alimentos))

((ENG: "It's just a scary, you know, another scary aspect of this whole thing. It's just shutting too much down."))

ESP: "Es aterrador, ya sabe, otro aspecto aterrador de todo esto. Simplemente está cerrando todo ".

((SOT: Ben Harris, Economista, Universidad del Noroeste))

((ENG: “This is 10 times worse than we’ve seen in a generation.”))

ESP: "Esto es 10 veces peor de lo que hemos visto en una generación".

((NARRADOR))

Millones de personas han pedido sus empleos desde el comienzo de la pandemia, en EE.UU.. El paquete de estímulo de $ 2 mil millones de dólares ayudará a los desempleados, pero Ben Harris, de la Universidad Northwestern, dice que los beneficios no están disponibles de inmediato.

((Ben Harris, Economista, Universidad del Noroeste))

((ENG: “In practice, states are not set up to actually deliver them. So the fact the federal government said -- in the legislation – ‘Look, our intention is for you to actually get the money if you're self-employed or a gig worker,’ in practice those people are going to have to wait hopefully just a few more weeks, but maybe much longer to get their benefits. They're going to pay a price." ))

ESP: “En la práctica, los estados no están configurados para entregarlos realmente. Entonces, el hecho de que el gobierno federal haya dicho, en la legislación, "Mira, nuestra intención es que realmente obtengas el dinero si trabajas por cuenta propia o trabajas en un empleo". En la práctica, esas personas tendrán que esperar, confiemos en que solo unas pocas semanas más, pero quizás mucho más tiempo, para obtener sus beneficios. Ellos van a pagar las consecuencias ".

((NARRADOR))

En el condado de Cook, que incluye Chicago, un número desproporcionado de afroestadounidenses son pacientes con coronavirus, una tasa tres veces mayor que la de los pacientes blancos.

Los expertos en negocios predicen que la enfermedad conduce al desempleo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos, lo que lleva a la bancarrota, tanto empresarial como personal.

((SOT: Kim Chapman, artista de maquillaje desempleado))

((ENG: “Even if we were told to go back to work tomorrow, I mean most, the average working family you know is only a couple of weeks away from not being able to pay bills." ))

ESP: "Incluso si nos dihrran que volviéramos a trabajar mañana, quiero decir, la familia trabajadora promedio que conoces solo está a un par de semanas de no poder pagar las cuentas".

((NARRADOR))

Los analistas predicen que dos poblaciones están surgiendo de la pandemia de coronavirus.

Algunos luchan por comer y recibir atención médica.

Otros, discuten qué ordenar para la cena, mientras los niños terminan sus clases en línea.

Iacopo Luzi, Voz de América.