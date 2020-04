VIDEO INFO



EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: MIERCOLES 04.15.19 – ¿Indocumentados deberían estar libres? - LAURA

INTRO TEXT: La presencia del nuevo coronavirus en Estados Unidos ha causado muchas solicitudes de libertad condicional para indocumentados que fueron detenidos tras entrar al país sin los documentos necesarios. ¿Deberían ellos estar en libertad? Al respecto opinan los expertos. Informa Laura Sepúlveda, de la Voz de América desde Nueva York.

SLUG: En tiempo de Pandemia expertos opinan

00:23 – 00:35

Luis Mancheno

Abogado Legal Aid Society



00:36 – 00:51

Laura Sepúlveda

Voz de América



00:52 – 01:11

Thomas Hodgson

Alguacil en Massachusetts



01:19 – 01:31

Andrew Arthur

Center for Immigration Studies



TRT: 01:49

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



STORY NAME: ¿Indocumentados deberían estar libres?



SLUG: En tiempo de Pandemia expertos opinan



La presencia del nuevo coronavirus en Estados Unidos ha causado muchas solicitudes de libertad condicional para indocumentados que fueron detenidos tras entrar al país sin los documentos necesarios. ¿Deberían ellos estar en libertad? Al respecto opinan los expertos. Informa Laura Sepúlveda, de la Voz de América desde Nueva York.



((VO))

Casi 10 mil inmigrantes han sido deportados durante este tiempo de emergencia a cuenta del COVID-19 en Estados Unidos. Mientras tanto, muchos más permanecen en detención, esperando que su estatus legal sea definido. Asesores legales, entre tanto, solicitan libertad condicional, para sus clientes, aduciendo que hay altos riesgos de contagio. Así lo explica Luis Mancheno, abogado de Legal Aid Society, vía Skype.



((SOT))

Luis Mancheno

Abogado Legal Aid Society

“La única razón porque las personas están detenidas en los centros de detención, es porque las leyes han mantenido que es una forma de asegurarnos de que las personas regresen a sus cortes de inmigración”



((STANDUP))

Estas detenciones por causas inmigratorias son de carácter civil, no criminal, pese a ello el alguacil del condado de Bristol, en Massachusetts, participando en un panel del Centro para Estudios de Inmigración, afirma que dichas personas no deberían llegar a las calles, pues algunos tienen antecedentes delictivos.



((SOT))

Thomas Hodgson

Alguacil en Massachusetts

“These are people who have shown that they can’t follow the law to beging with. Never mind wether they violated our immigration laws, came here and they started comitting crimes and so there is a pattern and it’s a clear pattern that likely will continue because they will be out there free to roam in our neighborhoods with these past incident that they’ve been envolved with”



((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 1

"Estas son personas que han demostrado que no pueden cumplir con la ley, para comenzar. No importa si violaron nuestras leyes de inmigración, vinieron aquí y comenzaron a cometer delitos, por lo que hay un patrón y es un patrón claro que probablemente continuará porque estarán libres para deambular en nuestros vecindarios con estos incidentes pasados, en los que han estado involucrados".



((VO))

Andrew Arthur de ese centro de estudios destaca la importancia en la transparencia de los datos.



Andrew Arthur

Center for Immigration Studies

“If ICE is very clear about what is going on in it’s facilities, very clear about the steps that it’s taking to ensure the safety and higuine of the detainess, to ensure that they are protected against the novel coronavirus, those are all steps that Ice can take in order to put the sheriff in a better position with respect to this”



((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE 2

"Si ICE es muy claro sobre lo que está sucediendo en sus instalaciones, muy claro sobre los pasos que está tomando para garantizar la limpieza y la seguridad, para que estén protegidos contra el nuevo coronavirus, esos son todos pasos que ICE puede tomar para poner a los alguaciles en una mejor posición con respecto a esto".



((VO))

Aunque el brazalete electrónico es una posibilidad de monitoreo, defensores de inmigrantes califican la medida como innecesaria e inhumana para quienes no tienen antecedentes, pues en ocasiones deben conectarse a una toma de energía eléctrica, para mantener el dispositivo, activo.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.