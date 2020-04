Así ayudan médicos venezolanos en España a combatir el COVID-19

CUT SHEET

En España, uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, un grupo de médicos venezolanos ha lanzado una iniciativa solidaria en la lucha contra esta enfermedad. A través de la red o por teléfono, los galenos ofrecen consultas médicas gratuitas ante el colapso en las salas de urgencias.

00:11 – Leonel Díaz – Médico en cardiología

00:33 – Médicos venezolanos lanzan iniciativa solidari

01:28 – Leonel Díaz – Médico en cardiología

01:48 - Médicos venezolanos lanzan iniciativa solidaria

Leonel Díaz es uno de los cerca de 5 mil médicos venezolanos que actualmente, se calcula, residen en España.

“me gradué en Venezuela e hice la titualción de medicina en Venezuela. Luego trabajé un año allí de medico rural y decidí venirme a España y hacer la especialidad de cardiología.”

Buscando un futuro como cardiólogo, recaló en Madrid en 2011.

Nueve años después, asegura, quiere aportar su granito al país que le abrió las puertas.

Es por ello, que, junto a otros 4 colegas de profesión, todos venezolanos, han creado un servicio online de consultas médicas gratuitas para ayudar en lo que puedan en la lucha contra la crisis del coronavirus

“Es una iniciativa un poco espontánea que ha surgido entre nosotros los médicos para intentar aportar un granito de arena a la sociedad en estos momentos tan complicados. Y contar con una mirada un poco técnica de todo el asunto pues ayuda un poco a darle un poco más de tranquilidad para ver si realmente lo que tienen puede ser importante o no”.

España, junto ha Italia, es uno de los países más afectados por la pandemia en Europa.

En las últimas semanas, decenas de miles de personas han acudido a los hospitales en busca de asistencia médica.

Una situación que ha desbordado las salas de urgencias y las camas en las unidades de cuidados intensivos.

“Esta es nuestra página de Twitter de la Asociación de médicos venezolanos… Y este sería un cartel, mas o menos de los que hemos hecho para promocionar nuestros servicios online…

“Eso de asesorar online es complicado de lo que parece. Pero muchas veces puedes tener suficiente información para establecer un diagnostico preliminar o algo muy somero que te haga pensar si es algo grave o algo muy grave que pueda esperar”.

Médico por jornada doble, Leonel dedica las tardes a prestar este servicio gratuito tras concluir su horario de trabajo en una clínica de Madrid.

Un gesto en tiempos de crisis por el que ha recibido numerosas muestras de agradecimiento.

“Los que me han llamado me lo han agradecido bastante porque sienten como más tranquilidad ante la sintomatología que notan o sienten sus familiares y quizás no teniían una solución tan cercana y en general lo han recibido bastante bien”

Un colectivo, el sanitario, que ha recibido el aplauso generalizado de la Sociedad Española por su respuesta titánica en la lucha contra el coronavirus.

Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América