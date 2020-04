INTRO:La angustia que viven los familiares en el exterior, por sus seres queridos quienes residen en Nueva York y sus alrededores, crece cada día debido al gran número de muertos e infectados. La Voz de América habló con una familia afectada por el coronavirus y cuya historia recuerda que muchos de los infectados se recuperan.



SLUG:Hispano se recupera de coronavirus en Nueva York

Yomber Guzmán-Sobrevivió el covid-19

Celia Mendoza-Nueva York-@voanoticias

Liliana Lizcano-Esposa de Yomber

A sus 55 años, el colombiano Yomber Guzmán, nunca se imaginó que podría ser víctima del coronavirus.

((Yomber Guzmán-Sobrevivió el covid-19))

Yo me enferme el jueves 26 de marzo estaba trabajando en la empresa y por la tarde empecé a sentirme mal, si a sentir algo de fiebre y como cansancio, como mal”.

Gúzmán junto a su hija de 21 años trabaja en una bodega de Amazon en Staten Island, Nueva York donde viven desde Octubre cuando empezó a laborar allí. En ese condado fue donde logro que se le realizará la prueba que dio positiva por covid-19

((Yomber Guzmán-Sobrevivió el covid-19))

“En esos días que yo estba había como mucha libertad para transitar en la empresa y era algo como muy fácilpara uno contagiarse, pues yo no pensé que a mí me fuera a pasar, pero me paso y me dio bastante duro”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York-@voanoticias))

“Enterarse del diagnóstico de su esposo fue difícil explicó Liliana Lizcano desde Armenia, Colombia a la Voz de América por videollamada. Sin embargo, agregó que lo meas duro fue saber que su hija también tenía coronavirus”.

((Liliana Lizcano-Esposa de Yomber))

“Como mamá, más duro porque pues claro es mi niña y mi niña adorada y yo decia, no Dios mío, pero yo no le demostraba nada a ninguno de los dos yo simpre les daba ánimo”.

Apoyo que se da a kilómetros de distancia, pero que según esta familia es parte de la medicina necesaria paracombatir esta enfermedad parala que yomber tomo acetaminophen, té caliente y vaporizaciones, de canbela, eucalipto y gengibre.

((Yomber Guzmán-Sobrevivió el covid-19))

“Hay que ser muy puntuales con las medicinas, erstarse uno tomando la medicina, porque la fiebre se trata de pasar de 40, 41 grados”. Síntomas que su esposa monitoreo con la impotencia de haber podido viajar y mientas ella sigue su la cuarentena impuesta en Colombia.

((Liliana Lizcano-Esposa de Yomber))

“Ya que ellos salieron de esa me siento super contenta sentí que que quite un peso de encima, y esperar a ver que pasa porque no sabemos wue va a pasar con esto, no sabemos realmente no sabemos, cuidarnos, cuidarnos demasiado”.

Celia Mendoza. Voz de América. Nueva York.