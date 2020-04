VIDEO INFO



STORY NAME: MARTES 04.14.19 – HRW opina sobre manejo de la Pandemia - LAURA

INTRO TEXT: La medida de cuarentena es quizá la mejor medida de control de la pandemia, considera el director de Human Rights Watch para América Latina, pero cuestiona la forma de aplicación en algunos países. Informa Laura Sepúlveda, de la Voz de América desde Nueva York.

SLUG: Política y pandemia a los ojos de HRW

LIST NAMES / TIMES:



00:00 – 00:09

Jair Bolsonaro

Presidente de Brasil



00:10 – 00:19

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México



00:34 – 00:49

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch



01:32 – 01:47

Laura Sepúlveda

Voz de América



TRT: 01:47

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.



La medida de cuarentena es quizá la mejor medida de control de la pandemia, considera el director de Human Rights Watch para América Latina, pero cuestiona la forma de aplicación en algunos países. Informa Laura Sepúlveda, de la Voz de América desde Nueva York.



((SOT))

Jair Bolsonaro

Presidente de Brasil

“I respect the autonomy of the governors and mayors, many measures, restrictive or not, are their sole responsibility"



((TRANSLATION))

"Respeto la autonomía de los gobernadores y alcaldes, muchas medidas, restrictivas o no, son de su exclusiva responsabilidad".



((SOT))

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

4:30 “No debe caerse en el miedo, en la sicósis, que no perdamos la calma".



((VO))

Los gobiernos de Brasil y México, como los países más grandes de la región preocupan a la organización de derechos humanos Human Rights Watch, pues según señala su delegado para América Latina, faltan políticas firmes, claras y transparentes para regular la situación.



((SOT))

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

“Los dos, curiosamente, han sido increíblemente irresponsables frente a esta pandemia y han intentado ignorarla, minimizarla, mofarse incluso en el caso de Bolsonaro de los riesgos que esto representa”



((VO HOMBRE))

-TWEET-

Nayib Bukele

Presidente de El Salvador

“Tanto los que violen la cuarentena, como los que no porten mascarilla, como los que conduzcan vehículos sin justificación, serán además conducidos a Centros de Cuarentena Controlada, donde permanecerán durante 30 días"



((VO))

Así recita un Tweet del presidente Bukele, de El Salvador, quien horas atrás a cuenta de las críticas del director para las Américas, decidió bloquearlo en su cuenta.



((SOT))

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

“Hay que buscar maneras de incentivar el respeto a la cuarentena y no imponer, como en El Salvador por ejemplo medidas punitivas donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención donde no hay condiciones de salud para atenderlos y resulta que se transforman estos centros de atención en unos focos de contaminación del coronavirus”



((STANDUP))

Minimizar las circunstancia o imponer normas tan restrictivas, es la crítica principal a los países señalados, mientras tanto Vivanco destaca a Argentina como ejemplo, pues considera que ha manejado la situación de una manera seria, serena y razonable.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.