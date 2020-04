Dos millones de casos de coronavirus en el mundo

EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: COVID MUNDO

INTRO TEXT: Con dos millones de casos en el mundo, varios países enfrentan una pandemia que parece no tener fin. Sin embargo, algunos gobiernos ya están pensando levantar algunas restricciones, frente al surgimiento de señales positivas en la curva del brote.

INTRO SLUG: El mundo se pregunta cuándo terminará la pandemia...

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director de la OMG

Boris Johnson

Primer Ministro del Reino Unido

Casi dos millones de casos alrededor del mundo y el saldo de los infectados por coronavirus parece no detenerse. De hecho, mientras China volvió aparentemente a la normalidad, la mayoría del planeta aún se encuentra bajo restricciones y ordenes de quedarse en casa.

Con un numero de los fallecidos que supero’ ciento veinte mil personas, la Organización Mundial de la Salud trabaja con científicos a nivel mundial para lograr una vacuna y recuerda que es demasiado temprano para que los gobiernos bajen la guardia.

((ENG: We know that early case finding, testing, isolating, caring for every case and tracing every contact is essential for stopping transmission. We know that in some countries cases are doubling every three to four days. However, while COVID-19 accelerates very fast, it decelerates much more slowly. In other words, the way down is much slower than the way up."))

ESP: Sabemos que la búsqueda temprana de casos, las pruebas, el aislamiento, el cuidado de cada caso y el seguimiento de cada contacto son esenciales para detener la transmisión del virus. Sabemos que en algunos países los casos se duplican cada tres o cuatro días. Sin embargo, aunque COVID-19 se acelera muy rápido, y se desacelera mucho más lentamente. En otras palabras, el camino hacia abajo es mucho más lento que el camino hacia arriba "

A pesar de que el número de muertos aumenta en España y Italia, los dos países europeos más afectados, los gobiernos ya empezaron a levantar algunas restricciones, con la esperanza de volver a la normalidad. De hecho, a pesar del masivo número de casos, la curva del brote estaría en su fase decreciente.

Entre tanto, otros países, como India y Japón, están registrando un repentino aumento de infectados, mientras países como Turquía seguirán con los bloqueos. El Reino Unido, que en esta semana podría ver el pico de los fallecidos, pudo celebrar la salida del hospital de su primer ministro, Boris Johnson.

((ENG: "Good afternoon, I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life, no question. It's hard to find words to express my debt - but before I come to that I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making.))

ESP: Buenas tardes, hoy salí del hospital después de una semana en la que médicos y enfermeras me salvaron la vida, sin duda. Es difícil encontrar palabras para expresar mi gratitud, pero antes de llegar a eso quiero agradecer a todos en el Reino Unido por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho y están haciendo.

Un país que no ha impuesto fuertes restricciones sigue siendo Suecia, donde no obstante los casos llegaron a más de diez mil, mientras en América Latina, el epicentro es Brasil con veinte dos mil casos. El presidente Jair Bolsonaro continúa minimizando la peligrosidad del brote, mientras que algunos gobernadores mantienen varios estados virtualmente cerrado. Y desde lo alto, también el Cristo redentor de Rio de Janeiro se puso la bata de médico, frente a la pandemia que está viviendo el mundo.

Iacopo Luzi, Voz de América.