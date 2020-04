VIDEO INFO



STORY NAME: LUNES 04.13.19 – Perspectivas del Banco Mundial en Latam - LAURA

Expertos, de manera generalizada, emiten pronósticos negativos sobre la región latinoamericana, tras el paso de la pandemia. El Banco Mundial, en un nuevo reporte, dice que este shock se suma al descontento social y al movimiento en los precios del petróleo. Informa Laura Sepúlveda, de la Voz de América desde Nueva York.

"De difícil a mucho peor": Banco Mundial

Expertos, de manera generalizada, emiten pronósticos negativos sobre la región latinoamericana, tras el paso de la pandemia. El Banco Mundial, en un nuevo reporte, dice que este shock se suma al descontento social y al movimiento en los precios del petróleo. Informa Laura Sepúlveda, de la Voz de América desde Nueva York.



((VO))

Con un pronóstico “muy negativo” ve, Martín Rama, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, la expectativa económica sobre la región, pues la crisis actual cuenta con un ingrediente adicional a situaciones anteriores, por la baja demanda que se registra, a cuenta de la imposibilidad de trabajar que tienen muchos sectores.



((SOT))

Martín Rama

Banco Mundial

“Vemos en el tamaño de los estímulos que están proponiendo distintos países, una gran variedad y que está básicamente correlacionado por ejemplo con el nivel de deuda que tienen estos países. En algunos casos se puede movilizar a un punto de producto, en otros casos como Perú se puede llegar hasta los siete puntos de producto”



((STANDUP))

Latinoamérica estaba en una situación difícil y pasará a una mucho peor, asegura, pues hay muchas economías con una alta tasa de informalidad ,en la que gran cantidad de la fuerza laboral del país no cuenta con un seguro de desempleo, por ende no cuenta con garantía alguna de ingreso.



La crisis que vivirán otros países, especialmente aquellos que son potencia, también generará impacto sobre nuestra región en 3 aspectos: la demanda, el petroleo y el turismo, según la solidez de la relación con el polo hacia el cual se inclinan.



((SOT))

Martín Rama

Banco Mundial

“América Central, el Caribe, están mucho más orientados hacia el G7, si uno toma a América del sur está mucho más orientado hacia China, cómo se van a recuperar, a qué velocidades se van a recuperar China y los países del G7 va a tener consecuencias diferentes para la región”



((VO))

Siendo el petroleo una de las riquezas de la región, se prevé que será uno de los aspectos de impacto.



Martín Rama

Banco Mundial

“No sabemos si una reducción de la oferta, un acuerdo entre los países productores va a traer de nuevo los precios a niveles más altos, pero en este momento hay una demanda que se ha desmoronado por la crisis económica y hay una abundancia de oferta de petroleo enorme”



((VO))

Por lo mismo, un bajo crecimiento de los países avanzados deja pensar que el precio del petroleo seguirá a niveles bajos, según el experto.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.