INTRO:La batalla en las primeras filas de la guerra contra el coronavirus la libran paramédicos, como George Contreras, quien compartió con la Voz de América su expriencia en medio de esta pandemia.

LUNES-041320-EEUU-PARAMEDICO-COVID19-NUEVAYORK-MENDOZA-NY

SLUG: Paramédico en NY comparte su experiencia al frente de la lucha contra el coronavirus

00:24-00:44

George Contreras-Paramédico de la ciudad de Nueva York

01:14-01:33

Celia Mendoza-Nueva York -@voanoticias

TRT:02:37

[[OUTCUE: "Celia Mendoza VOA ."]]

((NATSS))

“Aquí estamos de noche empezando la guardia, vamos a ver qué nos trae esta noche”.

Pasadas las 7 de la noche, inicia su turno de 12 horas, el paramédico neoyorquino de padres ecuatorianos, George Contreras. Él forma parte de los hombres y mujeres que hoy están poniendo sus vidas en riesgo, en la lucha contra el nuevo coronavirus.

((George Contreras-Paramédico de la ciudad de Nueva York))

“Usualmente la ciudad de Nueva York tiene más o menos 4.000 llamadas a 4.500 llamadas por día al 9-1-1, en las últimas semanas, hemos visto un aumento tremendo en el número de llamadas. En estas semanas hemos visto días que han tenido más de 7.200 llamadas por día”.

((Natss))

“Esta es la nueva realidad aquí en Nueva York y en otras partes del estado, como pueden ver aquí hay ahora trailers para los cadáveres de las personas que han fallecido durante esta pandemia”

El paramédico Contreras, quien comopartió con la Voz de América videos durante su turno, habló vía Skype.

((George Contreras-Paramédico de la ciudad de Nueva York))

“El público no lo ve, ni lo escucha, los llantos que están en el momento que alguien muere en su casa o en un hospital.

((Celia Mendoza-Nueva York -@voanoticias))

“La situación es crítica, asegura Contreras, y esto se refleja en las cifras entregadas por el departamento de bomberos de Nueva York, el cual indicó que, en los primeros 5 dias de abril, 1.125 personas fueron declaradas muertas en sus casas, mientras en el mismo período de 2019, fueron 131".

((George Contreras-Paramédico de la ciudad de Nueva York))

“Esta el nuevo sistema como están estresado, el proceso ahora es que después de intentar reanimar a un paciente, haremos tod lo posible pero si desaforunadamente no cambia, no mejora el paciente, lo tenemos que dejar en el lugar donde lo encontramos en su casa y no lo vamos a transportar al hospital”.

Realidad ha llevado a este unos de los primero paramédicos en asistir pacientes en los ataques terroristas del 11 de septiembre a ver su ambulancia convertida en funeraria explicó.

((George Contreras-Paramédico de la ciudad de Nueva York))

“Permitimos uno por uno, que venga y de su últimas palabras a su ser querido y desde afuera como cabe mencionar, dentro de la ambulancia se escuchaban los gritos, los llantos y yo salí para dar un momnto de respeto a la familia y la gente del público, caminando como que no sabía lo que estaba pasando dentro de esa ambulancia, el dolor que existía”. ...en medio de esta pandemia que, en una noche, llevó a este paramédico a ver a 12 pacientes.

((Natss))

“La batalla sigue contra coronaviorus en Nueva York”.

Celia Mendoza. Voz de América, Nueva York.