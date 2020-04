Funeral virtual en Nueva York, la respuesta de un sacerdote al coronavirus

INTRO:El gran número de muertes en el estado de Nueva York producto del coronavirus, llevo a un sacerdote colombiano en el área de Long Island a reinventarse y buscar la manera de mantenerse conectado con sus feligreses en estos momentos de dolor.

((Fernando Echeverri-Sacerdote de la Iglesia The Holy Name of Mary))

“Aquí en Long Island, estamos críticos, críticos, aquí tenemos la feligresia, muchos están contagiados y otros están conectados en los hospitales. Tengo muchos amigos que están conecados”.

El padre Fernando Echeverri, de la iglesia The Holy Name of Mary, El Santo nombre de María, en Stream Valley, Long Island, Nueva York habló vía facetime con la Voz de América, el mismo método que esta usando para dar los santos óleos y ungir a los enfermos al no pemitírsele la entrada al hospital.

((Fernando Echeverri-Sacerdote de la Iglesia The Holy Name of Mary))

“Doy la bendición así me ponen a la persona muy cerca y les doy la absoluciónde desde acá, virtualmente una oración y un poquito de fortaleza para esa situación. Pero no Podemos hacer más porque es una situación bastante complicada para todos”.

((Celia Mendoza-Voz de América-Nueva York -@voanoticias))

“Mientras la puertas de las Iglesias siguen físicamente cerradas, el padre Echeverri a encontrado la manera de mantener abierta la comunicación con las familias de las víctimas de coronavirus y de aquellos que ha muerto durante esta crisis sanitaria”.

((Fernando Echeverri-Sacerdote de la Iglesia The Holy Name of Mary))

“Hice un funeral virtual, me mandaron, me mandaron los nombres y las fotos de todos los que murieron y pusimos en el altar alrederor de 300 fotos con los nombres y nos conectamos por facebook y les mencionamos los nombres y tratarmos de acercalos un poquito a esa gracia y esa bendición de tener una celebración religiosa, unas honras fúnebres al menos de una manera virtual”.

Ya que aunque en alguna funerarias acpetan servicios prsenciales de 10 o menos personas, manteniendo el distanciamiento virtual, el riesgo es alto indicó.

((Fernando Echeverri-Sacerdote de la Iglesia The Holy Name of Mary))

“En la última funeraria de unos amigos que me comementaron todos salieron contagiados también, así que también es un pánico colectivo un miedo colectivo”.

((Fernando Echeverri-Sacerdote de la Iglesia The Holy Name of Mary))

“Ese es el mensaje que le mandamos a todos, en estos momentos de pandemia, que a pesar de todo, como el ave fénix resurgiremos más fuertes y el señor Jésus nos esta mandando este viacrucis, esta cruz tan pesada pero para trunfar hay que sufrir ”.

Celia Mendoza. Voz de América. Nueva York.