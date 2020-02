INTRO:El resurgimiento de las fuerzas militares en América Latina, según expertos, se ha dado de la mano de las protestas y muestras de inconformidad de los ciudadanos. Al mismo tiempo, su papel ha ganado fuerza en crisis internas, como la de Bolivia, y más recientemente, El Salvador, lo que genera cuestionamientos acerca de su uso por parte del Poder Ejecutivo.

SLUG: Fuerzas militares y democracia en Latinoamérica

MARTES-02-11-20-EEUU-ANALISIS-EL SALVADOR-MENDOZA

Source video

Own-VOA

REUTERS

USN: WDBWKBNLZ

USN: VAB4TDWSN

AP

Video ID: 4253749 Video ID: 4253966

00:20-00:36

Juan Carlos Pinzón-Exministro de defensa de Colombia

00:48-01:02

Celia Mendoza-Voz de América-NY-@voanoticias

01:02-01:09

Frank Mora-Latin America and Caribbean Center

TRT: 01:47

[[OUTCUE: "Celia Mendoza VOA ."]]

El papel del ejército en América Latina, en 2020, está marcado por las manifestaciones públicas y un resurgimiento de su poder, indicó a las Voz de América el exministro de defensa de Colombia Juan Carlos Pinzón, quien participó en una sesión de Americas Society and Council of the Americas, acerca de este tema.

((Juan Carlos Pinzón-Exministro de defensa de Colombia))

“Las fuerzas armadas tiene un rol que jugar en la democracia que es proteger la democracia, que es darle seguridad a los ciudadanos que es protegerlos de acciones violentos en general o de intereses que pretenden a través del crimen organizado hacer daño en América Latina”.

Sin embargo, advirtió…

((Juan Carlos Pinzón-Exministro de defensa de Colombia))

“Lo que si preocupa es que se use a las fuerza armadas para, básicamente, crear un desbalance de poder dentro de la misma democracia”.

((Celia Mendoza-Voz de América-ONU-@voanoticias))

“Advertencia que para el analista Frank Mora, director de Kimberly Green Latin America and Caribbean Center, cabe al

referirse al reciente uso de las fuerzas militares por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele”.

((Frank Mora-Latin America and Caribbean Center))

“Es el uso de la fuerza, la demostración de la fuerza en el segundo poder del Estado, la Asamblea legislativa, intimidando a los legisladores para que votaran para un proyecto de ley que el Presidente quiere y que el Congreso se había negado a hacer”.

Generando una crisis constitucional, señala Mora.

((Frank Mora-Latin America and Caribbean Center))

“Del cual todavía estamos porque el Presidente ha dicho que vamos a ver lo que pasa dentro de una semana, en otras palabras si ustedes no hacen lo que yo quiero voy a volver a desplegar las fuerzas armadas, no a las afueras de la Asamblea, sino dentro de la midma sala de la Asamblea y eso para mí envía un mensaje muy peligroso, porque en fin lo que dice es que el Ejecutivo hace lo que quiere”.

Celia Mendoza. Voz de América. Naciones Unidas.