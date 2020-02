INTRO:A medida que aumentan los casos de personas infectadas con el coronavirus la Organización Mundial de la Salud, alerta a la comunidad internacional del riesgo de propagación mientras establecen una estrategia en busca de respuestas a esta crisis sanitaria.

SLUG: OMS alerta del riesgo de propagación del coronavirus

LUNES-02-10-20-ONU-OMS-CORONAVIRUS-MENDOZA

La Organización Mundial de la Salud alertó, este lunes, en Ginebra, a la comunidad global acerca de la propagación del coronavirus en pacientes que no han estado en China. Allí se han registrado más de 900 muertes y, según la OMS, hay 40.235 casos confirmados.

((Edros Adhanon Ghebreyesus-Director General de la OMS))

“Hemos visto algunos casos preocupantes de transmisión de personas sin antecedentes de viajes a China. Como los casos reportados ayer en Francia y en el Reino Unido hoy. La detección de este pequeño número de casos podría ser la chispa que se convierte en un incendio mayor. Pero por ahora, es solo una chispa”.

"We have seen some concerning instances of onward transmission from people with no travel history to China. Like the cases reported in France yesterday and the United Kingdom today. The detection of this small number of cases could be the spark that becomes a bigger fire. But for now, it's only a spark”.

((Celia Mendoza-Voz de América-ONU-@voanoticias))

“Según la OMS, entender este virus es fundamental, para lo que un equipo de sus expertos se desplazó a China, para establecer un equipo internacional que trabaje con sus homólogos chinos, en busca de respuestas”.

((Dr. Michael Ryan-Director Ejecutivo de la OMS))

“El equipo está allí principalmente para aprender y comprender no solo las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora en China, sino también para comprender la naturaleza de lo que ha sido una de las respuestas de salud pública más grandes de la historia en China”.

"The team is there first and foremost to learn and to understand not only the investigations that have been carried out so far in China, but also to understand the nature of what has been one of the largest public health responses in history in China”.

Aprender más es el objetivo, indicó el director ejecutivo de la OMS, acerca de este virus que aún mantiene a Aun Na Tan y su familia, parte de los 3.600 pasajeros y tripulación, en cuarentena, en las costas de Japón, en el crucero Diamond Princess, donde hay por lo menos 70 casos confirmados.

((Aun Na Tan-Pasajera de Diamond Princess))

“Será como contagiarse de gripe, si tiene un sistema inmunológico comprometido, lo afectará más.He escuchado que muchas personas que lo contrajeron están teniendo síntomas leves, tenemos la esperanza de que incluso si nos contagiamos no nos afecte demasiado”.

“Look, it'll be just like catching the flu, if you are with a compromised immune (system) it will affect you more. I've heard that a lot of people who catch it are having it mild, we're hopeful that even if we do catch it we will not have too much of, I guess, an effect on us”.

Celia Mendoza. Voz de América. Naciones Unidas.