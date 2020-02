VIDEO INFO



INTRO TEXT: Alrededor de 3 mil colombianos se encuentran en China, 14 de ellos en Wuhan, la zona en la que se inició la epidemia del coronavirus. Las Voz de América narra la historia desde la mirada de los afectados y las autoridades. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

((OFF))

Lorena es una joven colombiana de 27 años que, desde hace aproximadamente un año, estudia en Wuhan, su maestría la ha llevado a explorar una nueva cultura, pero también a enfrentarse a una de las circunstancias más complejas en su vida.





((SOT))

Lorena Mulford

Colombiana en Wuhan, China

"Si me pongo a pensar que estoy en cuarentena, que no sé cuándo voy a salir, que los números cada vez aumentan y no tengo una respuesta positiva de mi gobierno… ahí es cuando me pongo… me da duro, entonces siempre trato como de mantener mi mente ocupada”



((OFF))

Vía Zoom, cuenta que ella es una de los casi 3 mil colombianos en China, y 14 en Wuhan, entre ellos una menor de 4 meses, que esperan, cada día, recibir respuesta positiva de una posible evacuación, aunque ninguno está contagiado, el encierro, que en algunos casos supera las 3 semanas, incrementa su temor.



((SOT))

Lorena Mulford

Colombiana en Wuhan, China

"Es el miedo de tu estar contagiado en un país en el que tu no hablas el idioma. Las culturas son completamente distintas a las tuyas, entonces pues no es fácil la comunicación y no es fácil sentirte Seguro si vas a ir a un hospital o no”



((OFF))

El embajador de Colombia en China, vía Skype, asegura que el gobierno avanza en soluciones.



((SOT))

Luis Diego Monsalve

Embajador de Colombia en China

"El gobierno ya tomó la decisión, está haciendo todos los trámites necesarios para cumplir con los protocolos, con los trámites, con los permisos, con las alternativas, y desde la semana pasada hay un equipo multidisciplinario del gobierno, de varios ministerios, trabajando en las alternativas”.



((STANDUP))

El diplomático asegura que hasta no tener algo concreto, no puede dar respuesta. No obstante, mantiene contacto con los colombianos que insisten en su clamor de claridad y acción de su gobierno. Las autoridades no han podido evacuarlos vía terrestre y ahora buscan llevarlos, vía aéarea, de vuelta a su país, en lo que llama la región más alejada de China.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.