EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: ANALISIS GUAIDO

INTRO TEXT: Después de casi un mes fuera de Venezuela, en gira internacional, entre Europa y Estados Unidos, finalmente Juan Guaidó se prepara para regresar a su país. Iacopo Luzi nos cuenta qué se logró y qué se espera en adelante.

INTRO SLUG: ¿Qué futuro le espera a Guaidó después de su gira internacional?

LIST NAMES / TIMES:

00:23 - 00:46

Michael Shifter

Diálogo Interamericano

00:46 – 00:57

Juan Guaidó

Presidente interino de Venezuela

[[TRT= 02:28]]

[[OUTCUE: Iacopo Luzi, Voz de América, Washington]]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

((NARRADOR))

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aparentemente terminó su gira internacional por Europa y América y ahora estaría en camino a Venezuela. Aun no se sabe cuándo y cómo regresará, y si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría detenerlo, como ha amenazado. Sin embargo, el analista Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, cree que no le pasará nada a Guaidó.



((SOT: Michael Shifter, Dialogo Interamericano))

ESP: Creo que el régimen tiene una estrategia clara que es convocar nuevas elecciones parlamentarias para el final de este ano y tratar de controlar la asamblea nacional, que es la única cosa que le falta. Y no creo que deteniendo a Guaidó, encarcelando Guaidó, ayudaría en este sentido.

((NARRADOR))

Los varios aliados internacionales de Guaidó, a lo largo de su viaje, prometieron más apoyo y más acción. En particular Estados Unidos. De hecho Shifter considera muypositivo el balance final de su gira. Sin embargo, si ya las sanciones económicas han llegado a su máximo, Shifter cree que Estados Unidos podría hacer algo diferente para ejercer más presión, como imponer sanciones más individuales.

((SOT: Michael Shifter, Dialogo Interamericano))

ESP: Esto yo creo que afecta a mucha gente del régimen, las familias y todo esto, para congelar activos, sacar visas, y todo esto…retirar visas. Yo creo que hay espacio para fortalecer esto

((NARRADOR))

Guaidó regresa a Venezuela con un apoyo más fuerte y consolidado. Sin embargo, según el analista, para tener un verdadero impacto, es necesario un empeño más grande de Europa a favor del presidente interino y convencer a países que apoyan Maduro, como China y Rusia, de que cambien de posición. Sobretodo, según Shifter, porque el impulso que Guaidó ganó ahora, no será infinito.

((SOT: Michael Shifter, Dialogo Interamericano))

ESP: Eso es un test para Guaidó en este momento. Yo creo que, si él puede hacer algo diferente y seguir mostrando la capacidad de convocar las personas en las calles, esto, él puede retomar más fuerza, más iniciativa y tomar narrativa.

((NARRADOR))

Iacopo Luzi, Voz de América, Washington.