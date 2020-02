EI, una amenaza latente

El Subsecretario general de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo sonó las alarmas acerca de la creciente amenaza del Estado Islámico. Esto a pesar de sufrir fuertes golpes por la coalición de países liderada por Estados Unidos, la cual logró eliminar su autodenominado CalifatoEI, una amenaza latenteSource videoUSN: VAB2WI3WN USN: VA8P4X1ZP 00:04-00:08 Marc Pecsteen-Embajador de Bélgica en la ONU 00:27-00:43 Vladimir Voronkov-Subsecretario general de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo 00:46-01:04 Celia Mendoza-Voz de América-ONU-@voanoticias 01:06-01:17-Michèle Coninsx, Directora Ejecutiva, del Comité contra el Terrorismo TRT: 1:28 [[OUTCUE: "Celia Mendoza VOA ."]] ((Marc Pecsteen-Embajador de Bélgica en la ONU)“Everyone is taking this threat very seriously, the threat still there and we have to be extremely vigilant”. La amenaza del Estado Islámico sigue latente, a pesar de los fuertes golpes que lo han debilitado, afirmó Vladimir Voronkov, subsecretario general de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, quien presentó su informe al Consejo de Seguridad de la ONU. ((Vladimir Voronkov-Subsecretario general de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo)“ISIL lost its last stronghold in the Syrian Arab Republic in March last year and has seen a change in leadership after the death of al- Baghdadi in October, but this report shows that the group remains at the centre of the transnational terrorism threat. We must stay vigilant and united in confronting this scourge.” ((Celia Mendoza-Voz de América-ONU-@voanoticias)) “La estrategia de estos grupos, según el reporte, se han volcado a las redes sociales. Entre tanto, continúa el reto de cómo manejar la situación de los combatientes terroristas detenidos en Al Hol, y los miembros de sus familias, alrededor de 100.000 personas, en el nordeste de Siria, de las cuales, el 70% son mujeres y niños”. ((Michèle Coninsx-Directora Ejecutiva, del Comité contra el Terrorismo))“The internment of a generation of children is neither acceptable nor sustainable. Through repatriation and rehabilitation efforts, the international community must work together to prevent recurring cycles of violence and further victimization and offer these children life of dignity and safety.” Michèle Coninsx, Directora Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, expresó preocupación por la mantenida falta de progreso en los delitos de violencia sexual cometidos por miembros de Estado Islámico. Celia Mendoza. Voz de América. Naciones Unidas.