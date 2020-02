Pandillas, ¿testigos y justicia se dan la mano?

VIDEO INFO



((INTRO SUGERIDO))

El homicidio de quien hubiera sido testigo contra un miembro de MS13, en Nueva York, pone sobre la mesa el debate de si hay seguridad suficiente para quienes buscan justicia. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.



((OFF))

En días pasados, Wilmer Maldonado Rodriguez, un joven hondureño de 36 años, que hubiera testificado contra quien lo agredió, en 2018, un miembro de la pandilla MS13, fue hallado muerto. Los hechos se registraron después de que su identidad fuera revelada en medio del proceso judicial.





((SOT))

Patrick J. Ryder

Comisionado de Policía Nassau County

"The system is supposed to take care of the victims, justice reform is not taking care of our victims. This indiviual was victimized back in December, Octubre 2018 and then this time was victimized again the night before and then the morning when he was murdered”



((Translation))

VOZ DE HOMBRE 1

"Se supone que el sistema debe cuidar a las víctimas, la reforma de justicia no está cuidando a nuestras víctimas. Este individuo fue víctima en diciembre, octubre de 2018 y esta vez fue víctima nuevamente la noche anterior y luego la mañana en que fue asesinado".



((OFF))

El Comisionado de Policía del condado de Nassau, en Nueva York, puso sobre la mesa la problemática. Aunque el abogado defensor del caso, Greg Madey, negó que hubiera dado a conocer la identidad del testigo, a su cliente, la situación abre un debate sobre la seguridad que hay en la búsqueda de justicia, especialmente para testigos no protegidos.



((SOT))

Raymond Colón

Abogado Penalista

"Nosotros, abogados defensores, queremos que protejan a los testigos, porque si no declaran porque han sido asesinados, ¿a quién le van a echar la culpa?, al acusado, obviamente. No temenos miedo, temor de enfrentar al testigo, actualmente queremos que vaya, porque simplemente el que va a sufrir aquí, o sea, se va a perjudicar, es el acusado”



((OFF))

Raymond Colón, abogado penalista, quien en repetidas ocasiones ha representado a miembros de pandillas, señala que esta situación, aunque involucra a inmigrantes, no tiene nada que ver con inmigración.



((SOT))

Raymond Colón

Abogado Penalista

"Aquí lo que tenemos también individuos de la mara que son ciudadanos norteamericanos, que han nacido aquí y no tienen nada que ver con el asunto de la inmigración o el asilo político”.



((STANDUP))

El problema de seguridad con pandillas sigue siendo palpable en la zona de Long Island. El cuerpo del hondureño fallecido será velado este domingo, en Hempstead, NY, y se espera que el entierro se lleve a cabo en Honduras, la tierra que lo vio nacer y después migrar.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.